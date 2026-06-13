Asaltan con explosivos una sucursal bancaria en Valencia
Los asaltantes entraron al local, pero no fueron capaces de hacerse con el dinero de las cajas fuertes
Redacción Levante-EMV
Una banda de ladrones ha asaltado durante esta madrugada una sucursal bancaria en la localidad valenciana de Casinos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Los hechos han ocurrido sobre las 3.30 horas de este sábado, en la calle Mayor del municipio turronero. Las mismas fuentes relatan que un integrante de la banda puso explosivos para conseguir acceder a la sucursal. Los asaltantes entraron al local, pero no fueron capaces de hacerse con el dinero de las cajas fuertes.
Según ha relatado a este diario un vecino que vive muy cercano al banco, se despertó "de un fuerte bombazo". De hecho, fue un familiar suyo quien alertó a la Guardia Civil de que se estaba cometiendo el robo. El joven explica que se escucharon gritos y en pocos minutos un acelerón delataba que los asaltantes, que llevaban pasamontañas, huían en un vehículo de alta gama de color negro.
Como consecuencia de los explosivos, además de la sucursal, un coche se ha visto afectado. La Policía Judicial de Llíria se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.
- Estos son los colegios e institutos de Zaragoza con las mejores notas de la PAU 2026: hasta 13,95 de 14
- El Nástic de Tarragona ya tiene sustituto para Jaume Jardí tras su fichaje por el Real Zaragoza: un antiguo fichaje de Miguel Torrecilla
- Todos los caminos conducen al retorno de Ander Herrera al Real Zaragoza
- Carla Brito, nueva jugadora del Casademont Zaragoza: 'Nos vemos pronto, Marea Roja
- Entrada gratuita este fin de semana en tres piscinas de Zaragoza: estas son las instalaciones que celebran jornada de puertas abiertas
- Jesús Medina apunta a la salida en el Real Zaragoza en el cargo para el que se autoanunció
- Una fuga sin control en una piscina municipal de Zaragoza vierte miles de litros de agua cada día en el parque contiguo
- El pueblo favorito de Chenoa está a 30 minutos de Zaragoza: tiene un palacio renacentista donde se alojó Cervantes