Homicidio
Un hombre mata a otro a cuchilladas tras una discusión en Aldaya (Valencia)
Al parecer, ambos implicados eran compañeros de trabajo
Un hombre ha muerto a cuchilladas a manos de otro tras una discusión en el municipio valenciano de Aldaya. El suceso ha tenido lugar poco antes de las doce de la mañana de este martes. Al parecer, la agresión mortal, la segunda en Valencia con arma blanca en menos de 24 horas, se ha producido en una carpintería del municipio de l'Horta. Al parecer, ambos implicados eran compañeros de trabajo.
Todo apunta a que víctima y agresor se han enzarzado en una discusión por razones que aún no han trascendido. Al parecer, ha habido testigos de los hechos, que han sido quienes han dado el aviso al 112. Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Aldaya se han desplazado hasta el lugar.
Según ha podido saber Levante-EMV, la Guardia Civil mantiene en estos momentos la zona donde se encuentra el autor de los hechos acordonada, pues se habría refugiado en el interior del inmueble.
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