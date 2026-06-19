Investigación
Detenidos dos niños en Valencia por entrar armados con un cuchillo y un bate en su instituto
Se trata de dos menores de 13 y 14 años que han entrado en el centro armados con un bate béisbol y un cuchillo
Los chicos, que al parecer sufrían bullying, han sido parados a tiempo y solo hay una menor con heridas leves
El instituto público de la localidad valenciana de Foios, el IES Escultor en Francesc Badia, ha vivido esta mañana momento de máxima tensión cuando dos alumnos de 13 y 14 años han irrumpido en las clases armados con un cuchillo y un bate de béisbol para emular la matanza de Columbine, en Estados Unidos. Por fortuna, han sido desactivados a tiempo y únicamente una alumna ha sufrido heridas de carácter leve.
Al parecer, los dos chicos habían estado planeando el ataque desde hace tiempo y todo apunta a que ambos estaban siendo víctima de bullying, en uno de los casos, al menos, porque uno de los protagonistas es una persona trans.
Nada más producirse el incidente, elprofesorado ha alertado a la Guardia Civil, que ha enviado numerosas unidades al lugar. Los dos menores han sido detenidos y las armas, incautadas.
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: 'Sería excelente que alguien siguiera
- Lalo Arantegui: "Ander Herrera está en el punto que queremos que esté y Jesús Vallejo, a día de hoy, no es ninguna opción"
- El expresidente del CD Tudelano detenido por amaños de partidos renuncia al gimnasio de Illueca
- Al menos 15 trenes parados y miles de viajeros afectados: la línea del AVE de Madrid-Zaragoza-Barcelona, cortada por un incendio
- Carla Leite, exjugadora del Casademont Zaragoza, hace historia en la WNBA con un récord de precocidad
- El Sabadell no dará ninguna facilidad al Real Zaragoza con Diego Fuoli: de 350.000 a 800.000 euros de cláusula
- El paso de los trenes, nuevo desafío para las obras del Portillo en Zaragoza: habrá una parte en la que solo se podrá trabajar de madrugada