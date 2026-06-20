Ahogamientos
Muere otro de los tres menores rescatados este viernes en una playa de Tarragona
Los menores, que estarían saltando de las rocas, tuvieron dificultades para salir del agua
Europa Press
Un segundo menor de 13 años ha muerto la madrugada de este sábado en el hospital Joan XXIII de Tarragona tras el accidente que se produjo este viernes por la tarde en la playa de l'Arrabassada, donde otro menor de 12 años falleció ahogado en una zona rocosa.
Así lo confirman fuentes hospitalarias a Europa Press, después de que dos jóvenes de 13 años ingresaran en estado crítico en el hospital, si bien uno de ellos ha acabado falleciendo.
Los hechos sucedieron sobre las 15.30 horas en una zona rocosa de la playa, donde tres menores tuvieron dificultades para salir del agua, lo que obligó a movilizar seis ambulancias y un helicóptero medicalizado del SEM, así como dotaciones de Bombers de la Generalitat y Mossos d'Esquadra.
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Paulino, sin pelos en la lengua tras el descenso del Real Zaragoza: el modelo de funcionamiento, la propiedad, las infraestructuras, la presión de la afición...
- La primera gran apuesta de la cantera en el Real Zaragoza de Lalo Arantegui no se mueve de Grecia: renueva dos años y sigue en la élite helena
- Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: 'Sería excelente que alguien siguiera
- La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: 'Está en juego un espacio que da identidad al barrio
- Un impresionante incendio se desata junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia en Zaragoza
- Confirmado: estas son las piscinas de Zaragoza con entrada gratuita durante la ola de calor
- Un canterano del Real Zaragoza dice adiós a su etapa en La Masía: 'Todo niño sueña en jugar una vez en su vida en el FC Barcelona