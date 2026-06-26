Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Forestal La LiteraJaime PradillaParque de AtraccionesCiudad Deportiva Real ZaragozaCSA L'Argilaga de MazaleónRecortes escuela pública
instagramlinkedin

Ahogamientos

Muere en Mallorca una niña de 3 años que sufrió el miércoles un ahogamiento en una piscina

La pequeña permanecía hospitalizada en la UCI tras ahogarse en una casa que su familia tenía alquilada en la localidad de Pollença

Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares.

Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares. / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Palma

La niña de 3 años que el pasado miércoles se ahogó en una piscina de la localidad mallorquina de Pollença ha fallecido en el Hospital Son Espases, según ha confirmado la Guardia Civil, que investiga los hechos.

La menor estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica desde el suceso, ocurrido en una casa que la familia tenía alquilada en la localidad mallorquina.

Noticias relacionadas

Según las primeras investigaciones, fue la abuela de la niña, de nacionalidad británica, la que dio la voz de alarma al hallar a la niña flotando boca abajo.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents