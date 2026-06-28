Torniquete
Policías salvan la vida a un maltratador que se autolesionó tras agredir a su expareja en Palma
El sospechoso sufrió un profundo corte en el brazo al dar un puñetazo a una cristalera y uno de los agentes tuvo que practicarle un torniquete
Marcos Ollés
Agentes de la Policía Nacional salvaron la vida a un hombre que, tras agredir a su expareja en Palma, se autolesionó y estaba desangrándose. El sospechoso fue hospitalizado y acabó detenido por delitos de malos tratos, lesiones y quebrantamiento de medida cautelar.
Los hechos ocurrieron el domingo de madrugada. Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional fueron alertados por una mujer de que su expareja la había agredido y se había autolesionado. Al llegar la patrulla al edificio, los agentes vieron a un hombre desangrándose por una herida en el bíceps. “Me estoy desangrando, me voy a morir”, les dijo. Rápidamente, uno de los policías nacionales le realizó un torniquete y pudo detener la hemorragia.
Al subir al piso de la víctima, la mujer contó que el acusado había llamado al timbre, pese a tener una orden de alejamiento, con la excusa de coger sus pertenencias tras romper su relación. Sin embargo, cuando abrió la puerta, el hombre se abalanzó sobre ella y empezó a cogerla del cuello de manera violenta.
La joven pudo escapar a una habitación, pero el acusado fue tras ella y siguió agarrándola del cuello. La chica empezó a dar golpes para alertar a sus compañeros de piso, ya que no podía gritar. Dos compañeros de la mujer irrumpieron en la habitación y el asaltante empezó a darles puñetazos. Al escapar, rompió una televisión y lanzó el móvil de la mujer al patio del edificio.
Antes de irse de la vivienda, el acusado dio un puñetazo a una vidriera, causándose un corte muy profundo profundo en su bíceps y empezó a desangrarse. Quedó detenido por delitos de malos tratos, lesiones y quebrantamiento de medida cautelar.
A causa de las lesiones, una ambulancia tuvo que trasladar al detenido a un centro hospitalario. Los médicos destacaron que de no haber sido por la actuación de los policías el hombre habría muerto desangrado.
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Fuente: Diario de Mallorca
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