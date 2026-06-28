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Tres fallecidos en Málaga al caer un vehículo por un barranco en la A-7

El suceso ha tenido lugar sobre las 02.38 horas de este domingo cuando dos vehículos impactaron, cayendo uno de estos por el barranco situado junto a la salida de Cerrado Calderón

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía.

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. / 112 - Archivo

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Laura Rubio

Málaga

Tres personas, dos mujeres y un hombre, han fallecido tras caer por un barranco con su vehículo en la autovía A-7 a su paso por Málaga.

El suceso ha tenido lugar sobre las 02.38 horas de este domingo cuando, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se registró el impacto de dos vehículos.

El choque provocó que uno de los vehículos se cayera por un barranco, concretamente el situado próximo a la carretera del kilómetro 979 en la salida del Cerrado Calderón, sentido Almería.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos para liberar a los atrapados, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

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El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre. Además, han resultado heridos una mujer de 64 años que fue atendida en el lugar de los actos y un hombre de 35 años que ha sido evacuado al hospital Carlos Haya.

Fuente: La Opinión de Málaga

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