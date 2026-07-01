Accidentes de tráfico
La conductora del autobús accidentado en Lleida hacía poco que trabajaba en la empresa e iba acompañada de un instructor
El veterano es uno de los heridos en el accidente
La chófer ya había sido advertida días antes por exceso de velocidad
La conductora del autobús accidentado este miércoles por la mañana en Lleida llevaba poco tiempo trabajando en la empresa, Autocars Gamón, y viajaba acompañada por un instructor, según han explicado diversas fuentes a la ACN.
El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha confirmado este extremo y ha indicado que el instructor, un conductor veterano, es uno de los heridos más graves del accidente. En total, 46 personas han resultado heridas, entre ellas cuatro en estado crítico.
Advertencias previas
Según ha podido saber la ACN, algunos de los pasajeros han explicado a los servicios de emergencia que la conductora llevaba pocos días al volante de ese autobús, que cubre el trayecto entre Lleida y La Granja d’Escarp, y que en alguna ocasión había sido advertida por exceso de velocidad durante la conducción.
El siniestro ha tenido lugar alrededor de las 07.30 horas de este jueves, cuando el autobús ha chocado contra otro vehículo de gran volumen y ha colisionado contra la fachada de la Diputación y una parada de autobús.
En esa trayectoria el autocar ha atropellado a varias personas, algunas de las cuales han resultado heridas graves. El primer balance oficial es de cuatro heridos en estado crítico y otros siete en estado menos grave.
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Fuente: El Periódico
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