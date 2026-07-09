Lo juzgan por violar a la hija de su pareja en Valencia y, en el juicio, su propia hija denuncia abusos sexuales

Fue denunciado por violación por su mujer y salió absuelto. Ahora se le acusa de agredir sexualmente a la hija de su pareja. Y en pleno juicio, la hija del acusado desvela que también a ella la ha agredido su propio padre. Es parte de lo que se vivía este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia en el juicio contra J. T. A., acusado de abusar sexualmente de la hija, menor de edad, de la que era su pareja sentimental, con la que convivía en una casa de la capital del Turia.

La Fiscalía sostiene que, desde diciembre de 2015 hasta las navidades del año 2016, cuando la menor tenía entre 11 y 12 años, el acusado aprovechaba los momentos en que la niña hacía la siesta en su habitación para someterla a tocamientos en sus partes íntimas. Por ello, ha solicitado una pena de prisión de 11 años por un delito continuado de abuso sexual a menor.

También una orden de alejamiento durante cuatro años, libertad vigilada durante ocho y una indemnización de 15.000 euros por los daños causados a la menor.

La acusación particular se ha adherido a la petición del ministerio público, mientras que la defensa, ejercida por el letrado José Alcázar López, ha pedido la libre absolución de su cliente, quien ha negado los hechos.

"No me veía preparada"

Durante el juicio, la víctima ha relatado los abusos y agresiones sexuales a los que fue sometida por el acusado cuando era niña. Y no denunció antes “porque no me vi preparada” para ello, relatando que la habitación donde ocurrieron los hechos la ocupaban la víctima, que es hija de su expareja, y la propia hija del acusado.

La chica ha narrado que el acusado echaba de la habitación a su propia hija para dormir la siesta con la hija de su expareja, y abusar sexualmente de ella. Narraba los episodios vividos y cómo la agredía cada vez que quería.

"Con mi hija sí, pero con la suya no"

La madre de la víctima y expareja del acusado, en su comparecencia como testigo, confirmaba que su hija le contó lo sucedido diciéndole: “Siéntate, y prométeme que no vas a ir a buscarlo”. Contándole los abusos que había sufrido. La progenitora confirmaba que a la niña “le noté un cambio. Tenía siempre mala cara, y estaba más alterada”.

Reconocía la madre de la víctima que “sospechaba de algo. No era normal que quisiera dormir la siesta con mi hija y no con la suya. Y en casa lo que era para una era para la otra” por lo que optó por abrir la puerta de la habitación en varias ocasiones “pero él se hacía el dormido” no llegando a sorprenderlo nunca.

La hija del acusado desvela abusos también

La niña que se enfadaba cuando su padre la echaba de la habitación para dormir la siesta con la hija de la que era su pareja. Se marchaba de la habitación e iba directamente a quejarse a la madre de la víctima de lo que sucedía. “Dormía con ella, y yo no me sentía muy bien. Me enfadaba” relataba este miércoles ante el tribunal.

En plena celebración del juicio, la revelación de la hija del acusado dejaba atónitos a todos los presentes, pues daba a conocer que ella también había sufrido abusos por parte del acusado, es decir, de su propio padre.

La Fiscal le preguntaba a la testigo si había denunciado lo que estaba contando, contestando la niña con un “no”. El magistrado-presidente de la Sección Segunda le preguntó directamente a la menor sobre si no quería denunciar a su padre o si era un “no lo sabe o un ya veremos”. La niña siguió con su negativa.

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El acusado negó los hechos diciendo que “todo es una falsedad” y que “yo nunca me echaba la siesta” relatando que todo lo expuesto es “porque quería irse con su madre, marcharse de casa porque yo no le compraba ropa cara”. Tras la declaración del acusado, el juicio quedaba visto para sentencia.

Fuente: Levante - EMV