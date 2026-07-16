Ancianos realojados en una residencia de Zaragoza por el incendio de Orés: “Fue horrible, no lo quiero ni recordar”

Carmen es una anciana de Ejea de los Caballeros que llegó ayer a la residencia ‘Mimara’, en Zaragoza, como consecuencia del virulento incendio forestal que obligó a desalojar el núcleo urbano de Asín y su residencia. En su caso recuerda que había “mucha Policía” y “bomberos a montón”, una situación que recuerda con mucha angustia en conversación con este diario. “Fue horrible, no lo quiero ni recordar. Estoy muy amargada. Estoy pasando una campaña muy mala porque se murió mi marido… y ahora esto”, ha contado Carmen, quien ha añadido que esta mañana ha estado “viendo la televisión”. “El mozo, que es muy cariñoso, me ha estado entreteniendo un rato”, ha dicho esta mujer.

A todos ellos se están sumando ahora el medio centenar de usuarios de la residencia de Uncastillo, ya que su núcleo urbano ha sido evacuado este jueves uniéndose así a los pueblos de Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba. Desde Luesia, por ejemplo, llegó ayer Leonilda, de 91 años. “Estábamos en la residencia de Luesia, nos montaron en un autobús y desde ayer por la tarde estamos aquí. Nosotros no vimos el fuego ni el humo”, ha manifestado la nonagenaria. “Pensaba que esto iba a ser más leve, pero parece que hoy no vamos a poder volver”, ha continuado.

Una ambulancia continúa realojando a los evacuados por el incendio de Orés. / Josema Molina

Cumplidos también los 90 años, Hermerio Cortés recuerda que ayer pasaron “mucho calor” mientras esperaban el autobús que les llevó desde Asín hasta Zaragoza. “En cinco minutos nos dijeron que nos preparáramos la bolsa, con varias mudas, y no sé cuántos días estaremos a aquí, veremos a ver qué pasa, pero ojalá volvamos pronto (…) Da mucha pena que se quemen los árboles y los frutales, yo que he sido siempre labrador en Asín y bajábamos a vender a Farasdués... Hace años, con otro incendio, también estaba en esta residencia y nos mandaron a Sádaba”, ha declarado Hermerio antes de comer, bastante tranquilo hasta el punto de bromear con que han “estrenado” esta residencia, la cual iba a abrir en breve. “Se conoce que ya estaba preparada para abrir”, ha reído.

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En la residencia, su propietario y CEO, Miguel Márquez, ha concretado a este diario que van a alojar a un total de 99 ancianos, 47 procedentes este mediodía de Uncastillo y otros 52 que ya llegaron ayer por la tarde y por la noche desde Asín y Luesia. Son casi cien personas a las que asisten con unos 30 empleados propios de la residencia y otros 10 adscritos a sus centros de origen. “Se nota que las personas mayores tienen mucha vida a sus espaldas porque, mayoritariamente, están tranquilos”, ha asegurado Márquez, junto a quien ha coincidido Jorge García, un neuropsicólogo de la residencia que se ha encargado de asistir a los ancianos, con quienes ha realizado diversas actividades de orientación -“a modo de presentación”- en una sala que cuenta con una pantalla neuroactiva, donde también han escuchado música. “Tienen ganas de saber lo que pasa, pero hemos decidido limitar la información”, ha relatado García.