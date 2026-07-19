Dos DJ denuncian insultos homófobos, escupitajos y agresiones en las fiestas de una localidad de Mallorca

Dos DJ contratadas por el Ayuntamiento de Santa Maria del Camí (Mallorca) para actuar durante las fiestas patronales han denunciado en redes sociales haber sufrido insultos homófobos, intimidaciones y agresiones durante la verbena celebrada en la madrugada de este sábado.

Según el testimonio publicado por PD Lluca y Santa Servera Màrtir, desde el inicio de la sesión un grupo de jóvenes del municipio se colocó en primera fila y comenzó a increparlas, mientras el resto del público continuaba disfrutando de la actuación con normalidad.

Las artistas afirman desconocer si el rechazo estuvo motivado por la presencia sobre la mesa de mezclas de banderas de Palestina, SOS Residents y Antihomophobe Action o, simplemente, por tratarse de "personas queer" y reflejarlo en su propuesta artística.

De acuerdo con su versión, el comportamiento del grupo fue volviéndose progresivamente más violento. Las DJ sostienen que los jóvenes exhibieron una bandera española, lanzaron objetos y escupitajos contra el escenario y profirieron insultos homófobos, entre ellos "maricones", además de otras expresiones cargadas de odio.

Las responsables de la sesión explican que decidieron continuar ante las muestras de apoyo recibidas por parte de otros asistentes. Sin embargo, aseguran que la situación empeoró cuando los jóvenes comenzaron a agredir física y verbalmente a las personas del público que salieron en su defensa.

"Les propinaron insultos, escupitajos y puñetazos, provocando en algunos casos marcas y lesiones físicas y la necesidad de atención médica", señalan en su comunicado. Ante estos hechos, las DJ decidieron detener la actuación.

Las artistas también han cuestionado la intervención policial. Según su relato, los agentes se limitaron a contener a las dos partes implicadas, "equiparando situaciones que no eran comparables", pese a que, a su juicio, uno de los grupos había tratado deliberadamente de boicotear el acto hasta provocar su suspensión.

"Odio visceral"

En su publicación, PD Lluca y Santa Servera Màrtir califican de "profundamente preocupante" que jóvenes de corta edad estén "impregnados de un odio visceral hacia la diferencia". Asimismo, reclaman "un posicionamiento claro de las autoridades responsables y medidas efectivas" para evitar que hechos de estas características vuelvan a producirse durante las fiestas patronales o en otros espacios públicos.

Las DJ precisan que no pretenden que los jóvenes sean "criminalizados" ni reclaman una respuesta exclusivamente punitiva, pero consideran necesaria una reflexión sobre la normalización de los discursos reaccionarios, xenófobos y LGTBI-fóbicos.

Pancartas vandalizadas

Este incidente se produjo en un contexto caldeado en Santa Maria tras la detención de dos activistas por realizar pintadas en inmobiliarias de la localidad contra la saturación turística.

Precisamente, este fin de semana, durante las fiestas, se produjo un hecho inusual. Las 'colles' del pueblo suelen colgar sus carteles con motivo de los festejos. Este año, dos de estos colectivos colgaron carteles con mensajes en favor de las jóvenes detenidas y en contra de la masificación.

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Al día siguiente, habían sido vandalizados y aparecieron tirados por el suelo después de que se hubiesen cortado las bridas que los sujetaban. Algunas fuentes municipales atribuyen la acción a un grupo de jóvenes de extrema derecha que hay en Santa Maria.