Crimen
La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén
La principal hipótesis apunta a un robo tras hallarse indicios de que la vivienda fue forzada, aunque la investigación sigue abierta
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Europa Press
La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de una mujer de 86 años en el municipio jiennense de Alcaudete, hallada fallecida en su domicilio en la madrugada de este sábado 18.
Según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press, efectivos del Cuerpo se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y la investigación continúa abierta.
De este modo, Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado la "muerte violenta" de esta mujer, descartando muerte por violencia de género y, en principio, la hipótesis que cobra más fuerza dentro de la investigación, que ésta abierta, es la del robo, puesto que "al parecer hay signos de que la vivienda haya sido forzada".
- Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
- La paradoja del Real Zaragoza: el descenso deportivo con un capital social once veces superior en cuatro años
- Casa Pedro, el mítico restaurante de Zaragoza, renace con nuevo nombre y local: 'Ya era hora de hacer este cambio
- El refuerzo para la delantera del Real Zaragoza. Cervera deja claro a De Miguel su condición de descarte, pero el Tenerife no tiene prisa en su salida
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- El 112 pone en preaviso a 1.000 habitantes de otros cuatro pueblos de las Cinco Villas ante una posible evacuación
- Hallan restos de trincheras de la guerra civil junto al futuro centro de datos de Florentino Pérez en La Puebla de Alfindén (Zaragoza)
- ¿Tranvía o autobús de alta capacidad? Natalia Chueca da la orden para contratar el estudio que definirá las alternativas para la línea 2 de Zaragoza