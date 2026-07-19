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Un menor de seis años muere ahogado en la piscina de un hotel en Barcelona

Ya son siete las personas muertas por ahogamiento en piscinas de Catalunya, tres más que el año pasado en todo el verano

Ambulancia del SEM.

Ambulancia del SEM. / Archivo

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Redacción

Barcelona

Un menor de 6 años ha muerto este domingo tras ahogarse en la piscina de un hotel de Calella (Barcelona). El aviso al teléfono de emergencias 112 se ha recibido a las 17.55 horas y se han desplazado al lugar cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), además de un equipo de psicólogos para atender a los familiares de la víctima.

También han intervenido cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra y efectivos de la Policía Local. Con este suceso, ya son siete las personas muertas por ahogamiento en piscinas de Catalunya desde el inicio de la campaña de baño, el pasado 15 de junio. Además, una veintena de personas han resultado heridas en incidentes de este tipo durante el mismo periodo, la mayoría de ellas menores de edad.

Las cifras reflejan un aumento de los accidentes mortales respecto al año pasado. Durante toda la campaña de baño de 2025, comprendida entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, se registraron cuatro fallecimientos por ahogamiento en piscinas catalanas, una cifra que este año ya ha sido superada en las primeras semanas del verano.

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Ante esta situación, Protección Civil de la Generalitat ha reiterado la importancia de extremar las medidas de prevención en playas, piscinas y aguas interiores. El organismo recuerda la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre los menores mientras se bañan y pide llamar inmediatamente al 112 si se detecta a una persona con dificultades en el agua o en una situación de riesgo.

Fuente: El Periódico

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