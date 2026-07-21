Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio EjulveStartupHospital ZaragozaReal ZaragozaOla de calor
instagramlinkedin

Investigación

Detenido un técnico de mantenimiento de un colegio público de Ibiza acusado de instalar cámaras en los baños de las profesoras

La investigación trata de esclarecer si el trabajador grabó a las docentes en su intimidad; el Ayuntamiento de Sant Antoni solicita personarse en la causa

Imagen de archivo del CEIP Sant Rafel

Imagen de archivo del CEIP Sant Rafel / Marcelo Sastre

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Ibiza

Un técnico de mantenimiento del CEIP Sant Rafel, ubicado en el municipio de Sant Antoni de Ibiza, ha sido detenido y está siendo investigado por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, según ha informado IB3 Notícies en su informativo del mediodía de este martes 21 de julio.

La investigación está dirigida por la magistrada de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibiza, tal y como ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears a la cadena pública balear.

Según la información publicada por IB3, los investigadores tratan de esclarecer si el detenido habría instalado cámaras en los baños destinados a las profesoras del centro con el objetivo de grabarlas en su intimidad.

El Consistorio está a la espera

El Ayuntamiento de Sant Antoni, responsable de la contratación de los conserjes de los colegios del municipio, ha solicitado personarse en el procedimiento tras tener conocimiento de la apertura de diligencias previas.

El Consistorio, añade IB3, está a la espera de que la magistrada acepte su personación para conocer con exactitud los hechos investigados y adoptar posteriormente las medidas administrativas y cautelares que considere oportunas.

Noticias relacionadas

La investigación permanece abierta y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre los hechos ni sobre la situación del detenido.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Ibiza

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Diego González, cerrado por el Real Zaragoza: es el duodécimo fichaje del verano
  2. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  3. Los primeros planes de A.GAIN en el Real Zaragoza y la nueva posición de Lalo Arantegui
  4. Zaragoza comienza a dibujar el futuro de una línea 2 que podría no ser un tranvía y cuyo recorrido ya se perfila
  5. Llega la tercera ola de calor del verano: este será el peor día en Zaragoza antes del abrupto desplome de las temperaturas
  6. Las llamas siguen calcinando Aragón con otro incendio en Ejulve, la UME activada y tres masías desalojadas: 'La cosa está regular tirando a mal
  7. Bobby Aitkenhead y el golpe en la mesa de A.GAIN en el Real Zaragoza
  8. Empleados y funcionarios alertan de la falta de control sobre las instalaciones del vertedero de Zaragoza: “Existe un afán por que no sepamos qué pasa ahí dentro”

Biscarrués recupera el sonido de sus cuatro joyas: así ha sido la minuciosa restauración

Biscarrués recupera el sonido de sus cuatro joyas: así ha sido la minuciosa restauración

Vídeo | Así es el incendio en Ejulve, en Teruel, que ha quemado más de 1.000 hectáreas.

El regaliz de Pina de Ebro triunfa en los Premios BBVA a la producción sostenible

El regaliz de Pina de Ebro triunfa en los Premios BBVA a la producción sostenible

Barbastro pone el foco en la vivienda joven con el primer Salón Inmobiliario del Altoaragón

Barbastro pone el foco en la vivienda joven con el primer Salón Inmobiliario del Altoaragón

El convocante de "Zaragoza quiere toros" le exige a la DPZ que no asista a la manifestación: "Es una falta de respeto"

El convocante de "Zaragoza quiere toros" le exige a la DPZ que no asista a la manifestación: "Es una falta de respeto"

La poco conocida ayuda de 115 euros que el Gobierno concede: quién puede pedirla y sus requisitos

La poco conocida ayuda de 115 euros que el Gobierno concede: quién puede pedirla y sus requisitos

Castrillo estuvo allí

Castrillo estuvo allí

Vídeo | Martín Aguirregabiria seguirá su carrera en el Mirandés tras su salida del Real Zaragoza

Tracking Pixel Contents