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En el municipio de La Canonja

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

La víctima se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Un vehículo de los Mossos

Un vehículo de los Mossos / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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EFE

Tarragona

Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles en La Canonja (Tarragona) a un hombre de 44 años acusado de apuñalar a su pareja, que se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según ha informado a EFE la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar en torno de las diez de la mañana en el interior de la vivienda de la pareja, situada en la calle Escultor Martorell de este municipio tarraconense.

Según los Mossos d’Esquadra, el hombre, acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa, ha apuñalado a su mujer y le ha causado heridas de “extrema gravedad”.

Los vigilantes municipales han sido los primeros en acudir al domicilio y han retenido al agresor hasta que ha llegado la Policía autonómica.

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El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a la mujer y la ha traslado al hospital, donde permanece en la UCI, aunque, en principio, no se teme por su vida.

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