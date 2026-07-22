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Tres agentes aragoneses intervinieron en un caso de violencia de género en Salou cuando estaban fuera de servicio

La Subdelegación del Gobierno en Zaragoza ha reconocido la actuación de los dos guardias civiles y un policía local por auxiliar a una mujer durante sus vacaciones

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La subdelegada del Gobierno de España en Zaragoza, Noelia Herrero, ha reconocido este miércoles la actuación de tres agentes aragoneses que, mientras disfrutaban de sus vacaciones en Salou, auxiliaron a una mujer que pedía ayuda durante un presunto episodio de violencia de género.

Los homenajeados son los guardia civiles Alberto Orcajo y Casto Daniel Ramírez, destinados en Zaragoza y el policía local de Cuarte de Huera David Orcajo. Los tres se encontraban disfrutaban a principios de julio de unos días de descanso en la playa de Salou cuando escucharon los gritos de una mujer desde su alojamiento.

Reducieron al agresor

Tras percatarse, avisaron a los servicios de emergencia e inmediatamente bajaron para intentar mediar con el presunto agresor y reducirlo. Hasta el lugar de los hechos también acudieron efectivos de los Mossos d'Esquadra, con quienes colaboraron los agentes aragoneses en la detención del presunto agresor.

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Con esta recepción, la subdelegada ha querido poner en valor la rápida actuación y la labor desinteresada de los tres agentes que atendieron a esta mujer. Herrero destacó su vocación de servicio y su intervención para frenar la agresión y prestar auxilio a la víctima.

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