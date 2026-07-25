Tragedia
Muere ahogado un bebé en una piscina particular en Vigo
Se trata de una niña de 12 meses que subió las escaleras de la piscina por su cuenta y cayó al agua
Pablo Varela
Tragedia en Vigo. Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio de Teis. Según fuentes policiales conocedoras del caso, la niña de 12 meses subió las escaleras de la piscina por su cuenta y cayó al agua, lo que provocó el fatal suceso. En ese momento, los padres escucharon un ruido y cuando acudieron hasta la piscina vieron a la menor flotando.
Según informa 112 Galicia, los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 17.40 horas, cuando un particular llamó para solicitar asistencia sanitaria urgente por este hecho.
De inmediato, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y, de forma complementaria, a los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.
Los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente no fue posible salvar la vida del menor.
Desde 112 Galicia se solicitó la intervención del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE), con el objetivo de prestar apoyo especializado a la familia.
Fuente: Faro de Vigo
- Kase.O y Borja Iglesias emocionan en las redes: 'Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños
- El refugio de Natalia Chueca en el Pirineo Aragonés: 'Pasan los años y no deja de sorprenderme
- Muere electrocutado un joven vecino de Zuera en la estación de tren
- Francho rechaza una gran oferta de Rusia mientras la nueva propiedad del Real Zaragoza no vería con malos ojos su salida
- Directo | Un incendio forestal entre La Cañada de Verich y La Cerollera (Teruel) provoca un importante despliegue de medios aéreos y terrestres
- El Venezia, que ya compró al Real Zaragoza a Álex Gomes, está interesado en Adrián Liso
- El Real Zaragoza vence al Deportivo Aragón en un amistoso con muchas pinceladas del sello de Ibai Gómez (4-1)
- Hallan a una persona muerta tras incendiarse su domicilio en Zaragoza