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Suceso en la montaña

Muere un montañero de 63 años en un pico del parque Posets-Maladeta, cerca de Benasque

Un amigo alertó a la Guardia Civil de la desaparición del hombre, que planeaba pasar varios días en la zona de Benasque realizando senderismo.

Cresta entre el pico Cregüeña y el pico Estatás donde se ha realizado el rescate.

Cresta entre el pico Cregüeña y el pico Estatás donde se ha realizado el rescate. / GREIM

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Marcos Calvo Lamana

Benasque

Un montañero de 63 años, vecino de Burgos, ha sido encontrado fallecido en una cresta entre el pico Cregüeña y el pico Estatás, en el parque natural Posets-Maladeta, cerca del término municipal de Benasque.

Efectivos del GREIM de Benasque, el grupo de rescates en montaña de la Guardia Civil, han recuperado al mediodía de este sábado el cadáver del hombre, que se había precipitado por un risco.

Las dependencias del GREIM de Benasque recibieron un aviso de un amigo del montañero en el que se advertía que llevaba desaparecido desde el martes. El fallecido, sin hijos, tenía previsto pasar algunos días haciendo rutas en el parque natural Posets-Maladeta. Después de hacer las gestiones oportunas, los efectivos del servicio de rescate en montaña de la Guardia Civil de Benasque corroboraron que el vehículo privado del desparecido estaba estacionado en el aparcamiento desde el que se inicia la ruta al pico Cregüeña.

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Tras peinar la zona con un helicóptero, los agentes han hallado el cuerpo del montañero, que ha sido trasladado sin vida al hospital Anatómico Forense de Huesca.

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