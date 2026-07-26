Alicante
La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre
"La rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo", según la Policía
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
ALICANTE
La Policía Local de Benidorm ha rescatado a un menor que se encontraba sobre un aparato de aire acondicionado en el piso 21 de un edificio de la población alicantina. Por estos hechos, el padre del niño ha sido detenido.
Según informa este cuerpo de seguridad, los agentes acudieron a un edificio tras recibir el aviso de que un niño estaba en una situación "de extremo peligro", en el exterior de una vivienda situada en una planta 21.
Cuando llegaron a la vivienda, observaron que el niño se hallaba sobre el aparato y pudieron rescatarlo.
Fuentes policiales recalcan que "la rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo" e informan de que el progenitor fue arrestado por los hechos.
- Los ajustes económicos de la nueva propiedad del Real Zaragoza reducen el gasto en plantilla a 5 millones de euros
- El arquitecto zaragozano reconvertido en tendero para salvar una joya del patrimonio comercial: 'Los vecinos pensaban que el artesonado saldría por piezas por la puerta
- Uno de los trenes más espectaculares de Europa está a poco más de dos horas de Zaragoza: un recorrido entre montañas y un lago esmeralda
- Parece Valencia pero es Zaragoza: la heladería que tiene una de las mejores horchatas y fartons caseros de la ciudad
- Fin al culebrón: el traspaso del Parque de Atracciones de Zaragoza se puede firmar ya la próxima semana para reabrir tras el verano
- Un comercio familiar de un barrio de Zaragoza baja su persiana tras casi medio siglo: 'Son muchos años trabajando
- El incendio de Ejulve (Teruel), en directo: 2.900 hectáreas calcinadas y cinco municipios permanecen desalojados
- Miles de personas reivindican el hedonismo en el Monegros Desert Festival: 'Vengo desde Estados Unidos para bailar y disfrutar con mis amigas