Ataque Violento
Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra
La víctima sufrió heridas en el cuello y el abdomen y fue trasladada consciente al hospital, mientras la Policía Foral investiga la agresión
EFE
Un menor de 17 años ha sido detenido esta madrugada en Tudela (Navarra) como presunto autor del acuchillamiento de un hombre de 31 años, que ha resultado herido en el cuello y el abdomen y ha sido trasladado consciente en una ambulancia medicalizada.
Según ha informado la Policía Local, los hechos han ocurrido hacia las 4:30 horas en la calle Pasaje, cuando el centro de coordinación SOS Navarra ha alertado de un acuchillamiento.
Los agentes, que se encontraban a escasos metros del lugar, han localizado a la víctima con heridas sangrantes compatibles con arma blanca en el cuello y el abdomen, por lo que han contenido la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Según los testigos, el presunto agresor ha reaccionado de forma violenta tras una broma, sacando una navaja con una hoja de 8,5 centímetros y apuñalando en dos ocasiones a la víctima.
El supuesto autor, un menor de 17 años, ha sido retenido por un amigo del herido hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su detención y traslado a los calabozos de la Policía Foral, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación.
La navaja con la que presuntamente se ha cometido la agresión ha sido entregada a la Policía Foral para su incorporación a la cadena de custodia.
- Un autobús amarillo circulará por las calles de Zaragoza: la línea elegida para probar este novedoso vehículo
- Bar Bonanza, el local con más solera del centro de Zaragoza: 'Seguimos haciendo lo mismo que hacía mi abuelo
- Ibai alucina con Saidu: el entrenador del Real Zaragoza, fascinado con el ghanés
- José Javier Salvador, el hombre que mató a su mujer en La Puebla de Híjar y a su abogada
- Miles de personas reivindican el hedonismo en el Monegros Desert Festival: 'Vengo desde Estados Unidos para bailar y disfrutar con mis amigas
- El arquitecto zaragozano reconvertido en tendero para salvar una joya del patrimonio comercial: 'Los vecinos pensaban que el artesonado saldría por piezas por la puerta
- Uno de los trenes más espectaculares de Europa está a poco más de dos horas de Zaragoza: un recorrido entre montañas y un lago esmeralda
- El Gobierno de Aragón estudia una nueva subida del precio de las VPO por encima del 10% antes de aprobar la ley de vivienda