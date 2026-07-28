Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bulos de NolascoGigafactoría SaguntoRubén Díez Real ZaragozaObras CosoParque de AtraccionesAragonés en La Velada de Ibai
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido en Torrevieja un fugitivo buscado en Lituania y Alemania que se ocultaba con documentación falsa

La Guardia Civil descubrió al sospechoso mientras realizaba identificaciones en un servicio rutinario de seguridad ciudadana

Imagen de archivo del cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja.

Imagen de archivo del cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. Cerrada

Alicante

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a un joven lituano de 28 años sobre el que pesaban sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) emitidas por las autoridades de Lituania y Alemania. El arrestado, que llevaba años ocultando su verdadera identidad mediante documentación falsa, era buscado por las autoridades de Lituania por delitos de orden público y en Alemania por delitos contra el patrimonio.

La detención se produjo durante un servicio rutinario de seguridad ciudadana en el que agentes de la Guardia Civil de Torrevieja identificaban a varias personas en la vía pública. Durante la comprobación de la documentación de uno de los identificados, los guardias civiles detectaron varias incoherencias en los datos facilitados, lo que despertó sus sospechas.

Identidad falsa

Tras realizar las correspondientes gestiones, los agentes comprobaron que el hombre estaba utilizando una identidad falsa. Gracias a la colaboración del Punto Atenas de la Policía Nacional, especializado en identificación biométrica mediante cotejo facial, lograron confirmar su verdadera identidad y verificar que estaba reclamado internacionalmente por las autoridades judiciales de Lituania y Alemania.

La investigación permitió además determinar que el detenido había utilizado esa identidad falsa durante años para realizar diversos trámites administrativos y operaciones bancarias, motivo por el que también está siendo investigado por un presunto delito de falsedad documental.

Noticias relacionadas

Una vez arrestado, el fugitivo fue puesto a disposición del juzgado central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por las autoridades de ambos países.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Información

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abre en el centro de Zaragoza un local especializado en tortillas de patata: 'Queremos conquistar la ciudad
  2. Adiós a los molinos que presiden el Moncayo: 22 aerogeneradores se sustituirán por tres modernas máquinas con baterías
  3. Los trabajadores chinos de Figueruelas vivirán en un complejo residencial dentro de la gigafactoría
  4. La asociación vecinal del barrio más poblado de Zaragoza cumple 40 años: 'Damos respuesta a lo que la administración ignora
  5. Así fue una de las sesiones estrella del Monegros Desert Festival al amanecer: 'A muchos veteranos se nos cayeron lágrimas de felicidad
  6. Los fichajes por llegar al Real Zaragoza: faltan un delantero y un central
  7. Vecinos de Mas de las Matas amanecen con macetas de marihuana en la puerta de casa
  8. El pueblo de Teruel con solo 17 habitantes que busca nuevos vecinos ofreciendo vivienda y conexión 5G: 'Destacamos por la calidad de vida que ofrecemos

Vox eleva el discurso de odio en Aragón: Nolasco quiere "prioridad nacional" en las ayudas para partos y adopciones múltiples

Vox eleva el discurso de odio en Aragón: Nolasco quiere "prioridad nacional" en las ayudas para partos y adopciones múltiples

El Real Zaragoza no estará solo en Primera RFEF: este es el número de abonados anunciado por el club para la próxima temporada

El Real Zaragoza no estará solo en Primera RFEF: este es el número de abonados anunciado por el club para la próxima temporada

Los tribunales revisarán la adjudicación de puestos en el extranjero a los diplomáticos españoles de 2026

Los tribunales revisarán la adjudicación de puestos en el extranjero a los diplomáticos españoles de 2026

La Guardia Civil de Teruel esclarece la muerte de varios gatos por disparos en La Puebla de Valverde

La Guardia Civil de Teruel esclarece la muerte de varios gatos por disparos en La Puebla de Valverde

Abre Bendito Ciclón, un nuevo bar en el centro de Zaragoza con las mejores vistas a la Basílica del Pilar

Abre Bendito Ciclón, un nuevo bar en el centro de Zaragoza con las mejores vistas a la Basílica del Pilar

La SD Huesca ayuda al CD Teruel al permitirle usar El Alcoraz como campo alternativo

La SD Huesca ayuda al CD Teruel al permitirle usar El Alcoraz como campo alternativo

Bazdar, con reparto de cargas, se ejercita aparte de un grupo al que vuelven Saidu y Vadillo y con un Ademo brillante

Bazdar, con reparto de cargas, se ejercita aparte de un grupo al que vuelven Saidu y Vadillo y con un Ademo brillante

Los acusados del "Villa de Pitanxo" deberán acudir a la Audiencia Nacional el 5 de agosto tras no haberse personado hoy

Los acusados del "Villa de Pitanxo" deberán acudir a la Audiencia Nacional el 5 de agosto tras no haberse personado hoy
Tracking Pixel Contents