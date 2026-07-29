Investigación
Detenido en A Coruña un joven acusado de matar a su padre con un arma de fuego
El tráfico suceso se produjo en torno a las 14.00 horas en la vivienda familiar
Redacción
Un joven de unos 20 años, Adrián Parada, fue detenido en la tarde de este miércoles por la Policía Nacional en Aguiño (A Coruña) como presunto autor de la muerte de su padre, Alberto Parada, de 47 años, tras dispararle con un arma de fuego.
Los hechos tuvieron lugar en torno a las 14.00 horas en la vivienda familiar, ubicada en el número nueve de la calle Vionta.
Por causas que se investigan, el joven disparó presuntamente a su progenitor con un arma de fuego, al parecer una escopeta, dejándolo malherido.
Fue él mismo quien alertó a un vecino de lo que había ocurrido, pidiéndole que avisase a los servicios de emergencias.
Desde el 112 se movilizó una ambulancia mdicalizada, y el personal sanitario asistió a la víctima en el lugar de los hechos, trasladándole de inmediato al Hospital Comarcal del Barbanza, donde fallecería poco después, pasadas las tres de la tarde.
Agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial se desplazaron a la vivienda para recoger todo tipo de pruebas de cara a esclarecer un nuevo trágico suceso que vuelve a conmocionar a los vecinos y vecinas de Ribeira.
Fuente: El Correo Gallego
- Adiós a los molinos que presiden el Moncayo: 22 aerogeneradores se sustituirán por tres modernas máquinas con baterías
- Ander dona todo su salario a la fundación Real Zaragoza
- Los expertos en limpieza coinciden: 'Nunca friegues el suelo al mediodía porque genera una mayor sensación de calor
- El Real Zaragoza no estará solo en Primera RFEF: este es el número de abonados anunciado por el club para la próxima temporada
- Luis Carbonell ya tiene equipo para hacer la pretemporada: 'Será rival del Real Zaragoza
- Muere José Ramón Badiola, el delantero del Real Zaragoza marcado por la tragedia del Corona
- Rubén Díez, jugador del Real Zaragoza: 'Estoy donde quiero y donde tengo que estar, jugar en el Zaragoza no está pagado
- Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública