Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agencia estatal Salud PúblicaDiscurso odio VoxReal ZaragozaTorre OutletCasademont ZaragozaSpa Ranillas
instagramlinkedin

Cataluña

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Barcelona delante de sus hijos

Fuentes policiales han explicado que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca

Asesinada una mujer a manos de su pareja delante de sus dos hijos en Barcelona

Asesinada una mujer a manos de su pareja delante de sus dos hijos en Barcelona / Otras

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Los Mossos han detenido a un hombre relacionado con el asesinato, este martes, de una mujer delante de sus hijos en el distrito de Sant Martí de Barcelona.

Varias patrullas se desplazaron a la vivienda y localizaron a la mujer herida de gravedad. También se desplazaron varias ambulancias que atendieron a la víctima pero no han pudieron hacer nada para salvarle la vida. Fuentes policiales han explicado que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca y que estarían sus hijos en la vivienda cuando se produjo el ataque.

Noticias relacionadas

Tras cometer el crimen, el sospechoso, de origen sudamericano, escapó en coche. Los Mossos establecieron un dispositivo para atraparlo. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha iniciado pesquisas para conocer los detalles de este crimen, aunque se trata como un asesinato machista.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los molinos que presiden el Moncayo: 22 aerogeneradores se sustituirán por tres modernas máquinas con baterías
  2. Abre en el centro de Zaragoza un local especializado en tortillas de patata: 'Queremos conquistar la ciudad
  3. Los trabajadores chinos de Figueruelas vivirán en un complejo residencial dentro de la gigafactoría
  4. La asociación vecinal del barrio más poblado de Zaragoza cumple 40 años: 'Damos respuesta a lo que la administración ignora
  5. Así fue una de las sesiones estrella del Monegros Desert Festival al amanecer: 'A muchos veteranos se nos cayeron lágrimas de felicidad
  6. Los fichajes por llegar al Real Zaragoza: faltan un delantero y un central
  7. Los expertos en limpieza coinciden: 'Nunca friegues el suelo al mediodía porque genera una mayor sensación de calor
  8. Vecinos de Mas de las Matas amanecen con macetas de marihuana en la puerta de casa

Suben a 13 los muertos por el terremoto del suroeste de Japón

Suben a 13 los muertos por el terremoto del suroeste de Japón

El tiempo en San Mateo de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en San Mateo de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en SabiÃ±Ã¡nigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en SabiÃ±Ã¡nigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Ricla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Ricla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

Las obras de la A-132 que "no salen en el mapa" y no volverán hasta el final del verano

Las obras de la A-132 que "no salen en el mapa" y no volverán hasta el final del verano

El tiempo en La Puebla de AlfindÃ©n: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en La Puebla de AlfindÃ©n: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

Javi Suárez, entrenador del Utebo, primer rival de pretemporada del Real Zaragoza: "La ideología de Ibai le va a venir muy bien al Zaragoza"

Javi Suárez, entrenador del Utebo, primer rival de pretemporada del Real Zaragoza: "La ideología de Ibai le va a venir muy bien al Zaragoza"

Un referente en la salud pública

Tracking Pixel Contents