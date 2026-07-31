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Agresión Sexual

Prisión para un profesor de baile por agresiones sexuales a cinco niñas en Mallorca

El acusado grabó las violaciones y distribuyó las imágenes a otros pederastas

Interpol encontró los archivos en internet y alertó a la Guardia Civil, que arrestó al joven

Imagen de archivo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de la Guardia Civil. / EFE

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Marcos Ollés

Un joven ha ingresado en prisión por agresiones sexuales a cinco niñas a las que daba clases de baile en Mallorca, según han confirmado fuentes jurídicas. El sospechoso grabó en vídeo las violaciones y las difundió en círculos pedófilos, lo que permitió a Interpol dar con ellas y alertar a la Guardia Civil. Tras una laboriosa investigación, los agentes arrestaron al sospechoso, que ayer fue encarcelado por orden de la jueza de guardia de Inca.

La investigación se ha prologando durante varios meses, después de que el organismo internacional detectara en foros de pederastas varios vídeos e imágenes en los que aparecían menores de edad siendo agredidas sexualmente por un joven. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consiguió relacionar estos archivos con una asociación de baile de Mallorca y posteriormente identificaron al acusado.

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El joven fue detenido el pasado lunes y ayer fue puesto a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Inca. En su declaración, el sospechoso solo respondió a las preguntas de su abogado. La magistrada de guardia acordó su ingreso en prisión provisional. La investigación sigue abierta.

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Fuente: Diario de Mallorca

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