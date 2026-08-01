Hallado un hombre muerto en Ricla (Zaragoza)
El cuerpo sin vida ha sido encontrado en la madrugada de este sábado en el Camino de San Pedro. La investigación sobre las causas del suceso sigue abierta
Este sábado de madrugada ha sido hallado el cuerpo sin vida de un hombre en Ricla, municipio de la provincia de Zaragoza, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.
Según ha podido saber este diario, el cadaver ha aparecido en le Camino de San Pedro, una vía que conecta el término municipal de Ricla con el de La Almunia de Doña Godina, rodeado de fincas agrícolas. Todavía no ha trascendido si el fallecido era trabajador de estas fincas ni ningún extremo sobre su identidad o procedencia.
La Guardia Civil sigue investigando las causas de este suceso y está presente en el municipio zaragozano, pendientes del levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Aragón para que le sea practicada la autopsia y se puedan seguir analizando las causas del fallecimiento.
La redacción trabaja en la ampliación de esta información.
- El barrio de Zaragoza que doblará su población en los próximos años: desbloqueo definitivo al proyecto para construir más de 1.200 viviendas por 23,7 millones
- Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: 'Tenemos un centro del campo de máximo nivel, pero Monzón será jugador del primer equipo más pronto que tarde
- Ni Cambrils ni Salou: este es el municipio de Tarragona que conquista a los aragoneses con sus más de 30 playas y calas
- Adiós a una de las tiendas de Calzados Silvio en Zaragoza: liquidación total de sus productos en su último día de apertura
- El bar de Zaragoza en el que la noche nunca termina celebra su aniversario con conciertos gratis: 'Cumplimos 30 años de guardia e insomnio
- ¿Dónde estaba el paseo de los Plátanos de Zaragoza? Así era hace 70 años una de las zonas más chic de la ciudad
- Costco abre un nuevo espacio en el centro de Zaragoza: ubicación y regalos
- El líder del Real Zaragoza: Ander es otro rollo