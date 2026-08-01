Hallado un hombre muerto en Ricla (Zaragoza)

Este sábado de madrugada ha sido hallado el cuerpo sin vida de un hombre en Ricla, municipio de la provincia de Zaragoza, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.

Según ha podido saber este diario, el cadaver ha aparecido en le Camino de San Pedro, una vía que conecta el término municipal de Ricla con el de La Almunia de Doña Godina, rodeado de fincas agrícolas. Todavía no ha trascendido si el fallecido era trabajador de estas fincas ni ningún extremo sobre su identidad o procedencia.

La Guardia Civil sigue investigando las causas de este suceso y está presente en el municipio zaragozano, pendientes del levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Aragón para que le sea practicada la autopsia y se puedan seguir analizando las causas del fallecimiento.

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