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En Fuerteventura

Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias

El menor fue ingresado en estado grave en el Hospital General de Fuerteventura y trasladado después a Gran Canaria, donde falleció pese a los esfuerzos médicos

Llega una nueva ola de calor a España y va a batir récords históricos con temperaturas de hasta 45 grados

Llega una nueva ola de calor a España y va a batir récords históricos con temperaturas de hasta 45 grados / Sara Fernández García / PI STUDIO

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Bruno Betancor

Un bebé de 20 meses ha fallecido después de sufrir un golpe de calor en Fuerteventura durante la jornada del pasado sábado, según ha informado el medio local Noticias Fuerteventura.

El menor fue atendido inicialmente en el Hospital General de Fuerteventura, al que llegó en estado grave. Debido a su situación, fue trasladado posteriormente al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, en Gran Canaria, donde finalmente no pudieron salvarle la vida.

El suceso se produce durante un episodio de temperaturas extremas en Canarias, con avisos sanitarios activados en diferentes zonas del Archipiélago y alertas por calor y riesgo de incendios forestales.

Trasladado a Gran Canaria

Según la información publicada, el bebé sufrió el golpe de calor el sábado en la isla majorera y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

La gravedad de su estado motivó su evacuación al centro materno infantil de Gran Canaria, especializado en la atención pediátrica. El menor falleció pese a los esfuerzos realizados por el personal sanitario.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el golpe de calor ni sobre el lugar concreto donde ocurrió.

Tampoco se ha difundido información oficial sobre el tiempo durante el que el menor estuvo expuesto a las altas temperaturas o sobre las causas que pudieron agravar su estado.

Menores y mayores, los más vulnerables

Los niños pequeños presentan una mayor vulnerabilidad frente a las temperaturas elevadas porque su organismo regula el calor con más dificultad y pueden deshidratarse con rapidez.

Durante estos episodios, las autoridades recomiendan mantenerlos en lugares frescos, ofrecerles líquidos con frecuencia y evitar cualquier exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día.

También se debe prestar atención a señales como somnolencia inusual, piel muy caliente, irritabilidad, debilidad, vómitos, respiración acelerada o pérdida de conciencia. Ante síntomas graves, es necesario solicitar asistencia sanitaria inmediata a través del 112.

Noticias relacionadas y más

Nunca se debe dejar a un menor dentro de un vehículo cerrado, aunque esté estacionado a la sombra o la ausencia vaya a durar solo unos minutos, ya que la temperatura del interior puede aumentar rápidamente.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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