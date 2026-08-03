La Policía detiene en Sitges a un fugitivo vinculado al 'Pablo Escobar de Suecia'

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado en una vivienda unifamiliar de Sitges a Emin Muqa Kulic, de 21 años, incluido en la lista de los criminales más buscados de Europa elaborada por Europol a petición de las autoridades suecas. Está considerado como la 'mano derecha' del líder de la red criminal Dalen, Mikael Tenezos, actualmente en prisión y "estrechamente vinculado" con Jonas Falk, ciudadano sueco residente en Sitges desde 2007, y uno de los capos más importantes del narcotráfico europeo. Falk es conocido como “Pablo Escobar de Suecia”.

Emin Muqa Kulic está acusado por las autoridades de Suecia por su vinculación con 20 delitos de extrema violencia, algunos de ellos por asesinatos y homicidios de personas pertenecientes a otros grupos criminales. Para llevar a cabo estos hechos, utilizaba armas de guerra, armas de fuego largas y cortas y explosivos.

En Suecia, Emin Muqa Kulic es sospechoso de haber sido el autor intelectual de varios delitos violentos graves cometidos durante el verano de 2024. Esto incluye alrededor de veinte actos violentos graves cometidos en el área de Estocolmo. Uno de los casos se refiere a un tiroteo en Södertälje y otro en Midsommarkransen en 2024, donde un niño de 13 años disparó dentro de un pub. Un hombre de unos 25 años falleció. Otro caso se refiere a un incidente ocurrido en Södertälje en julio de 2024, donde se sospecha que Emin Muqa Kulic encargó a dos jóvenes que dispararan a un hombre. La víctima sobrevivió milagrosamente.

Los investigadores creen que el sospechoso ordenó estos ataques para provocar la desestabilización entre otros grupos criminales y crear conflictos entre ellos, se llevaron a cabo todos estos ataques criminales. Se le acusa, además, de desarrollar un papel de adiestrador de jóvenes que eran reclutados, algunos menores, para realizar las ejecuciones y los ataques organizados. Según los investigadores suecos el sospechoso entrenaba a estos jóvenes para usar armas y explosivos que él mismo les proporcionaba.

Sin salir al exterior

En junio de 2025 comenzaron los intercambios de información entre las autoridades españolas y suecas para localizar al sospechoso. Se le ubicó en una vivienda de una urbanización de lujo en Sitges que sería propiedad de Tenezos. Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y constataban que no salía de la casa, únicamente al jardín que la rodeaba, "conocedor de la reclamación que pesaba sobre él por delitos muy graves", según la Policía.

Ante su alta peligrosidad y el hecho que tuviera armas y explosivos a su alcance dentro del inmueble, se solicitó la entrada y registro en el inmueble en virtud de la Orden Europea de Investigación. De esta forma los agentes lo arrestaron la madrugada del pasado 1 de agosto. Ahora será extraditado a Suecia.

Sobre la detención, la fiscalía de ese país ha señalado que "se trató de una operación planificada, precedida de exhaustivas labores de reconocimiento. Fue localizado mediante cartografía y reconocimiento, y posteriormente solicitamos la ayuda de España para organizar la búsqueda propiamente dicha".

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El 'Pablo Escobar sueco'

Hace unos días Jonas Falk fue condenado en Estocolmo, por cuatro casos de narcotráfico grave al mover más de dos toneladas de cocaína. El tribunal consideró que el sospechoso había dirigido durante años su imperio de la cocaína desde su mansión en Sitges. Los investigadores determinaron que muchos de los mensajes que envió a través de aplicaciones encriptadas para dar órdenes sobre operaciones de narcotráfico se hicieron desde su vivienda, tal y como constataron por las conexiones de telefonía móvil de la zona.