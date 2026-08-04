En El Ejido
Detenido en Almería por intentar atropellar a una víctima de violencia machista
Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes
EFE
La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras intentar atropellar a una mujer que ya había sufrido episodios de violencia machista, quien pudo ser puesta a salvo gracias a la intervención de ciudadanos que presenciaron los hechos.
Según ha informado en sus redes sociales la Policía Local este martes, la actuación se desarrolló en la mañana del lunes a raíz de un aviso recibido en el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV).
El presunto agresor intentó atropellar a la víctima en la vía pública antes de abandonar el lugar. Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes de la Unidad de Prevención 092/112.
Los efectivos policiales prestaron una primera asistencia a la víctima, quien declaró haber sufrido episodios de violencia con anterioridad.
Posteriormente, una patrulla del Grupo Operativo de Apoyo (GOAP) localizó al presunto agresor en el interior de su vehículo cuando se disponía a ocultarse en su domicilio, procediendo a su inmediata detención y a la instrucción de las diligencias correspondientes.
La Policía Local, que dispone de la Unidad de atención a víctimas de violencia de género (UVIGEM) desde el año 2015, ha agradecido públicamente la colaboración ciudadana, recordando que la alerta y el auxilio resultan decisivos para evitar consecuencias más graves.
Fuente: El Periódico
- Nolasco (Vox) anuncia la eliminación de la cita previa en Aragón sin consultarlo con los departamentos del PP
- Elsie Jeanette, graduada en la Universidad de Zaragoza a los 76 años: 'Mi prioridad es tener siempre bien la cabeza, aunque el cuerpo falle
- Zaragoza dice adiós a los 40 grados a la espera de un descenso brusco de las temperaturas por el regreso del cierzo
- Samed Bazdar, ante sus ultimas horas como jugador del Real Zaragoza: salida inminente del delantero
- Los primeros trámites que dejarán de tener cita previa en Aragón: se aplicará en cuestión de 'semanas
- El canterano del Real Zaragoza que da el salto a la MLS tras brillar en Estados Unidos: 'Muchas ganas de seguir mejorando
- Jesús Morte y el Parque de Atracciones de Zaragoza: el final de un imperio
- La manzana de Zaragoza que sumará 762 viviendas para cerrar la orla este: en total serán más de 2.600 junto al tercer cinturón