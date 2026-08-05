Homicidio
Detenido el dueño de un bar por matar a un cliente tras una noche de fiesta en Valencia
El homicida, que ha sido detenido en el momento gracias a las llamadas al 112, golpeó a su víctima con un objeto contundente en la cabeza
Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana al dueño de un bar de comida colombiana instantes después de que matara a un amigo y cliente suyo dentro de su establecimiento, en el valenciano barrio de Ayora. Según las primeras informaciones, le habría causado la muerte propinándole un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, hasta el punto de que le ha hundido parcialmente el cráneo.
Al parecer, los dos hombres llevaban toda la noche de fiesta y han acabado en el bar propiedad de uno de ellos, La Esquina Tropical, donde se ha iniciado una discusión durante la cual el propietario del local, ha golpeado al otro en la cabeza, causándole la muerte en el acto. Tanto el presunto auto como su víctima son de nacionalidad colombiana.
Detenido en el bar
Nada más recibirse el primer aviso, se han desplazado al lugar patrullas de la Policía Nacional y de la Local. Ha sido precisamente la dotación de un radiopatrulla de la comisaría del Marítim quien ha detenido al presunto homicida, de 62 años, que estaba dentro de su bar, esperando la llegada de la policía.
Los hechos han ocurrido poco después de las diez de la mañana y en este momento se encuentran en el lugar agentes del grupo de Homicidios y de la Policía Científica, así como la comisión judicial, ya que hasta el lugar, ubicado en el número 12 de la calle Hierros, se han desplazado tanto el juez como el fiscal de guardia para ordenar el levantamiento del cadáver, así como la médica forense, quien ha confirmado que se trata de una muerte violenta tras examinar el cuerpo de la víctima, que tenía 20 años.
Mientras, agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que han sido los primeros en llegar al lugar tras el aviso recibido en el 112, mantienen acordonada prácticamente toda la manzana, para evitar que se pierdan posibles vestigios del crimen. Además, han colocado un panel de protección a la entrada del establecimiento para garantizar la discreción mientras llevan a cabo la investigación.
Fuente: Levante - EMV
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