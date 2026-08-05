Investigación
Hallado muerto un recién nacido en A Coruña tras acudir la madre, de 25 años, al hospital negando el embarazo
Un operativo de la Guardia Civil se desplazó al domicilio de la mujer donde se encontró al bebé ya fallecido envuelto en mantas en un armario
R. A. C
La Guardia Civil investiga la muerte de un recién nacido encontrado en un domicilio de Sada después de que su madre fuese a urgencias con un fuerte sangrado, aunque negó haber estado embarazada, según ha adelantado EFE y ha podido confirmar este diario.
La mujer, de unos 25 años, ingresó en urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña a finales de julio con una importante hemorragia íntima.
El personal sanitario lo vinculó con un embarazo, aunque ella negó haber estado encinta, si bien se detectó un cordón umbilical.
Se valoró una cesárea de urgencia, aunque instantes después se comprobó que su útero solo contenía los restos de la placenta, que fue extraída antes de tratar a la mujer por la fuerte pérdida de sangre.
Ante la ausencia del recién nacido y la negativa de la madre, el personal sanitario alertó a la Guardia Civil, que se dirigió de inmediato al domicilio de la mujer, en Sada.
Allí los agentes encontraron al recién nacido, que ya había fallecido, envuelto en unas mantas en un armario, por lo que empezaron las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.
Ahora la autopsia debe determinar si el bebé nació sin vida o murió después de su nacimiento, de cara a determinar posibles responsabilidades penales.
Según ha podido saber este diario, la mujer llegó al hospital acompañada por su padre, que también declaró desconocer que su hija estuviese embarazada.
Se investigan los hechos
Ahora el caso se encuentra en la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Betanzos, en funciones de guardia cuando sucedieron los hechos en los que se investiga la aparición del cadáver de un recién nacido en un domicilio. Por el momento se encuentran a la espera del resultado de diversas diligencias en la investigación.
Fuente: La Opinión A Coruña
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