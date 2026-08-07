Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichaje Real ZaragozaCEIP Jerónimo BlancasAmazon vacantesPasarelas MontfalcóIbai GómezTiempo eclipse
instagramlinkedin

Incendio

Muere un hombre al incendiarse una vivienda abandonada en Lugo

Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior

Archivo - Sala de operacións do 112 Galicia (Axega).

Archivo - Sala de operacións do 112 Galicia (Axega). / 112 GALICIA - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Una hombre ha muerto este jueves en un incendio en una vivienda en Foz, en Lugo, según informa 112 Galicia.

Alrededor de las 22.00 horas, varias personas reportaron un incendio en una vivienda ubicada en la Avenida Viveiro. Quienes llamaron explicaron que podría haber una persona dentro, pero no pudieron confirmarlo en ese momento.

Inmediatamente, el Centro Integrado de Atención de Urgencias solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias Gallegas-061, los cuerpos de bomberos de Barreiros y Viveiro y la Guardia Civil. También se informó a los voluntarios de Protección Civil de Foz.

Noticias relacionadas

Poco después de las 23.00 horas, los bomberos informaron que tenían el incendio bajo control. Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Fuente: Faro de Vigo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Salva Reina y Kira Miró en Aragón: un precioso municipio con una fiesta popular única en toda España
  2. Dos equipos históricos del Pirineo aragonés se fusionan: 'Nuestro futuro lo escribimos juntos
  3. La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en Aragón: cuándo lloverá con más fuerza y qué pasará el fin de semana
  4. El médico que trabajó en el Hospital Miguel Servet y publica su primera novela negra: 'Lo que viví en Zaragoza está muy presente en el libro
  5. Ya no estamos en Segunda: la crónica del Real Zaragoza- Andorra (0-1)
  6. El exentrenador del Real Zaragoza que se presentó a la alcaldía de Teruel y ahora no quiere saber nada de la política: 'Solamente era aparecer en una lista
  7. La gasolinera más barata de Zaragoza: llenar el depósito puede costar hasta 20 euros menos
  8. Dos detenidos en Zaragoza por robar maquinaria agrícola y venderla por más de 20.000 euros

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

El Gobierno eleva a 1.342 los menores registrados en Ceuta

El pueblo a menos de 30 minutos de Zaragoza que contará con Chenoa y los Mojinos Escozíos para sus fiestas patronales

El pueblo a menos de 30 minutos de Zaragoza que contará con Chenoa y los Mojinos Escozíos para sus fiestas patronales

El Sonna Huesca retoma su viaje por la provincia y programa tres conciertos en Ayerbe, Barbastro y Benabarre

El Sonna Huesca retoma su viaje por la provincia y programa tres conciertos en Ayerbe, Barbastro y Benabarre

El Real Zaragoza se dispone a reactivar el fichaje de Jesús de Miguel

El Real Zaragoza se dispone a reactivar el fichaje de Jesús de Miguel

Detenido un grupo criminal dedicado a la venta de drogas en Caspe: cocaína, hachís, más de 1.500 pastillas y 600 euros en efectivo

Detenido un grupo criminal dedicado a la venta de drogas en Caspe: cocaína, hachís, más de 1.500 pastillas y 600 euros en efectivo

Letonia convoca al jugador del Casademont Zaragoza Roberts Blumbergs para jugar contra Ucrania, Croacia e Israel

Letonia convoca al jugador del Casademont Zaragoza Roberts Blumbergs para jugar contra Ucrania, Croacia e Israel

Obras en Zaragoza: estas son todas las afecciones al tráfico previstas para la próxima semana

Obras en Zaragoza: estas son todas las afecciones al tráfico previstas para la próxima semana
Tracking Pixel Contents