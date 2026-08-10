Investigación
Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas
El caso se investiga como un posible homicidio, sin que, hasta el momento, haya ninguna persona detenida en relación con estos hechos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Sevilla
La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre en Camas (Sevilla), que se habría producido poco antes de las 21.00 horas de este lunes en una plaza de la localidad.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, el suceso se ha producido en la Plaza del Almendro, junto a la Plaza de Toros del municipio, sin que se hayan facilitado más datos hasta el momento.
El caso se investiga como un posible homicidio, sin que, hasta el momento, haya ninguna persona detenida en relación con estos hechos.
El cadáver se encuentra en el Instituto de Medicina Legal en Sevilla para que le sea practicada la autopsia.
- Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
- Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
- El exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su mujer, hallados muertos en su vivienda de Tauste con heridas de arma blanca
- El Real Zaragoza añade otro atacante a la lista de la compra
- El Real Zaragoza apura sus escasas opciones de fichar a Bojan Radulovic, el gran objetivo para la delantera
- Diez de los jugadores que sacaron al Real Zaragoza del fútbol profesional siguen sin equipo
- Como Peter por su casa: la crónica del Real Zaragoza-Real Sociedad B (2-1)
- La Aemet lo confirma con un nuevo pronóstico para el día del eclipse: las nubes pueden entorpecer la visibilidad en estas zonas de Aragón