Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen TausteReal ZaragozaAisha SheppardPiscina AlquézarConciertos eclipsePensión jubilación
instagramlinkedin

Puente de Vallecas

Muere apuñalada una mujer de 60 años en una reyerta familiar en Madrid

La Policía Nacional ha detenido por estos hechos a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria

Muere apuñalada una mujer de 60 años en una reyerta familiar en Puente de Vallecas.

Muere apuñalada una mujer de 60 años en una reyerta familiar en Puente de Vallecas. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Una mujer de unos 60 años de edad ha muerto este domingo tras ser apuñalada en una reyerta entre familias en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, en la que ha resultado herida una segunda mujer.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:00 horas de ayer por causas que se están investigando, en una reyerta en la que estuvieron implicadas varias mujeres por heridas de arma blanca, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Dos de las heridas fueron trasladadas al hospital Gregorio Marañón en coche por un familiar, donde acabó falleciendo una de ellas, de nacionalidad española, según han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional ha detenido por estos hechos a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos ellos de nacionalidad española y con edades entre los 66 y los 34 años, como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria, mientras que el grupo VI de homicidios se ha hecho cargo de la investigación.

Fuente: El Periódico de España

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
  2. Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
  3. El exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su mujer, hallados muertos en su vivienda de Tauste con heridas de arma blanca
  4. El Real Zaragoza añade otro atacante a la lista de la compra
  5. El Real Zaragoza apura sus escasas opciones de fichar a Bojan Radulovic, el gran objetivo para la delantera
  6. Diez de los jugadores que sacaron al Real Zaragoza del fútbol profesional siguen sin equipo
  7. Como Peter por su casa: la crónica del Real Zaragoza-Real Sociedad B (2-1)
  8. La Aemet lo confirma con un nuevo pronóstico para el día del eclipse: las nubes pueden entorpecer la visibilidad en estas zonas de Aragón

Aragón no estará en la comisión de Infancia para el reparto de los menores de Ceuta pese a que el PP pide asistir

Aragón no estará en la comisión de Infancia para el reparto de los menores de Ceuta pese a que el PP pide asistir

El incendio de Santa María de la Peña se recrudece y obliga a movilizar a la UME

El incendio de Santa María de la Peña se recrudece y obliga a movilizar a la UME

El Ayuntamiento de Tarazona destina 12.000 euros a apoyar al comercio y al tejido empresarial local: "Queremos fomentar que se compre en casa"

El Ayuntamiento de Tarazona destina 12.000 euros a apoyar al comercio y al tejido empresarial local: "Queremos fomentar que se compre en casa"

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

Incendio Santa María de la Peña

Los bomberos forestales de Aragón se movilizan: "Apagar incendios no debería quemarnos la vida"

Los bomberos forestales de Aragón se movilizan: "Apagar incendios no debería quemarnos la vida"

Los despidos colectivos se disparan en Aragón: esta es la empresa que concentra más afectados

Los despidos colectivos se disparan en Aragón: esta es la empresa que concentra más afectados
Tracking Pixel Contents