Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendio La PeñaDetenido incendio La PeñaRestaurantes ZaragozaAdrián LisoBarrios ZaragozaYacimiento Aragón
instagramlinkedin

Sucesos

Un niño de tres años resulta herido grave tras caer de una tribuna en unos festejos de Castalla (Alicante)

El menor ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario y la comisión ha decidido suspender la sesión de la tarde en señal de solidaridad con la familia

Imagen de archivo de la Fiesta de la Vaca de Castalla

Imagen de archivo de la Fiesta de la Vaca de Castalla / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Rodríguez / P. Cerrada

CASTALLA

Un niño de 3 años ha resultado herido este jueves por la tarde tras caer de una tribuna instalada con motivo de los festejos de la vaca de Castalla, antes de que comenzase la sesión prevista para esta tarde.

El menor habría caído de la tribuna después de que se le cayese un juguete, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Tras el accidente, el niño ha sido atendido inicialmente por la ambulancia encargada de la cobertura sanitaria de la suelta de la vaquilla.

Posteriormente, el menor ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario.

Noticias relacionadas

A raíz del accidente, la comisión de la Vaca de Castalla ha comunicado la suspensión de la sesión prevista para esta tarde. «En señal de respeto y solidaridad con la familia del niño accidentado se suspende la sesión de la vaca prevista para la tarde», ha señalado la comisión en un comunicado.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Información

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
  2. Quién está detrás del impulso al nuevo centro comercial entre Zaragoza y Utebo: de un Decathlon en Castellón al Mercadona de Tudela
  3. El interés del Venezia encarece al Mallorca la operación de Liso, que ya está en Palma: más dinero para el Real Zaragoza
  4. Los últimos serán los primeros en el nuevo proyecto del Real Zaragoza
  5. Enrique Bunbury, sobre la reunión de Héroes del Silencio: 'Parece que soy el portavoz del grupo, pero hay tres personas más que deberían pronunciarse
  6. ¿A qué hora se verá el eclipse en cada municipio de Aragón y España? Así funciona el mapa creado para consultarlo
  7. El Real Zaragoza recibirá algo menos del dinero esperado tras hacerse oficial el fichaje de Pep Chavarría por el Chelsea
  8. Un nuevo supermercado Dia abrirá en una renovada avenida del centro de Zaragoza

La fiesta estalla en Calatayud con el inicio de las fiestas de San Roque: confeti, charangas y espíritu peñista

La fiesta estalla en Calatayud con el inicio de las fiestas de San Roque: confeti, charangas y espíritu peñista

El incendio no da tregua y las llamas cercan el Monasterio viejo de San Juan de la Peña pese al enorme operativo

El incendio no da tregua y las llamas cercan el Monasterio viejo de San Juan de la Peña pese al enorme operativo

El Wanapix Aldelís se conjura para lograr la permanencia en Primera Iberdrola: "Lo más importante es remar juntas y apoyarnos en los momentos difíciles"

El Wanapix Aldelís se conjura para lograr la permanencia en Primera Iberdrola: "Lo más importante es remar juntas y apoyarnos en los momentos difíciles"

El blanquiazul 'se cuela' en el intenso rojo de la nueva camiseta 'tomate' del Real Zaragoza

El blanquiazul 'se cuela' en el intenso rojo de la nueva camiseta 'tomate' del Real Zaragoza

Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

Adrián Liso ya es oficialmente jugador del Mallorca, final a un largo culebrón para su salida del Real Zaragoza

Adrián Liso ya es oficialmente jugador del Mallorca, final a un largo culebrón para su salida del Real Zaragoza

Un accidente de una motorista en el túnel de Arguis obliga a cortar la A-23 durante casi dos horas

Un accidente de una motorista en el túnel de Arguis obliga a cortar la A-23 durante casi dos horas

El fuego cerca el monasterio viejo de San Juan de la Peña pero logran rescatar los restos de los reyes

El fuego cerca el monasterio viejo de San Juan de la Peña pero logran rescatar los restos de los reyes
Tracking Pixel Contents