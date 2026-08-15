Cuatro detenidos de un clan familiar por un tiroteo en Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Paterna a cuatro personas, tres hombres y una mujer de un mismo clan familiar, como presuntos autores de los delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas, tras un tiroteo cometido el pasado mes de marzo en el barrio de La Coma, un enfrentamiento entre clanes que en sus inicios no registró heridos pero en el que los atacantes emplearon munición de guerra.

Disparos en la vía pública y contra una vivienda

Los hechos se remontan a la noche del 16 de marzo, en torno a las 22:40 horas. Numerosos vecinos alertaron a la Sala CIMACC 091 tras escuchar múltiples detonaciones en la vía pública y disparos dirigidos contra una vivienda en la que, a sabiendas de los agresores, se encontraba una mujer en el interior. En un primer momento, nadie quiso denunciar los hechos debido a estas escaramuzas entre clanes, aunque miembros del bando afectado reclamaron vigilancia por miedo a represalias.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varios indicativos de la Policía Nacional. Los agentes localizaron en la Plaza Benicarló al menos 14 vainas percutidas. La inspección inicial de la Científica llegó a contabilizar hasta 15 casquillos del calibre Remington 222, métricamente equivalente a 5,7 x 43 mm y muy similar al 5.56x45mm de la OTAN, los cuales fueron remitidos a Balística para analizar trazas de ADN.

Imagen de archivo de un policía nacional. / Levante-EMV

Asimismo, los agentes comprobaron que la puerta de una planta baja próxima presentaba un impacto de bala efectuado probablemente con una escopeta de caza del calibre 12 con postas, tras lo cual los sospechosos huyeron en una furgoneta y ocultaron el arsenal en un vehículo cercano que fue localizado por los agentes. Paralelamente, la Sala del 091 recibió otra llamada de alerta desde las Casitas Rosa de la Malva-rosa ante amenazas cruzadas de asalto, lo que obligó a la Jefatura Superior a desplegar patrullas de la UPR para disuadir posibles enfrentamientos armados.

Un arsenal de guerra intervenido

Durante el registro del turismo, un Nissan Qasqai blanco, la policía halló diverso material utilizado presuntamente en el tiroteo. En concreto, los agentes incautaron dos escopetas de caza (una repetidora y otra de cañones superpuestos, ambas del calibre 12), un revólver y numerosa munición.

Junto a este armamento, también se localizó un subfusil CSA VZ58 semiautomático de calibre Remington 222. Se trata de un modelo civil derivado del fusil de guerra checoslovaco de los años 50, cuyo cargador habitual para caza o tiro olímpico está limitado a 10 cartuchos, frente a los 30 de la versión militar, motivo por el cual los investigadores trataban de esclarecer si en el ataque se empleó un cargador ilegal. Todas estas armas fueron intervenidas, custodiadas y examinadas por la Brigada Local de Policía Científica de Paterna.

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Imagen de un rifle semiautomatico CSA VZ58 compact 222 Remington similar al intervenido en Paterna. / Levante-EMV

Identificación y detención del clan

Las gestiones de investigación, lideradas por el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, permitieron identificar a los participantes en los hechos. Los arrestados son dos hermanos, su sobrino y la expareja de uno de ellos. Los sospechosos carecían de licencia para el porte y uso de las armas de fuego incautadas y ya han pasado a disposición judicial.

Fuente: Levante - EMV