Espinosa de los Monteros
Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Burgos
El atropello se produjo en torno a las diez y media de la noche
EFE
Un niño de 10 años ha muerto tras ser atropellado por un tractor en el municipio burgalés de Espinosa de los Monteros, desde donde fue evacuado al Hospital de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia), sin que finalmente haya superado las graves heridas que padecía.
El Ayuntamiento del municipio ha expresado este domingo sus condolencias a la familia y allegados del niño, a la vez que ha convocado para mañana un minuto de silencio en el lugar en el que ocurrió el accidente.
El Servicio de Emergencias 112 ha explicado que el atropello se produjo en torno a las diez y media de la noche del sábado en la plaza Sancho García de este municipio del norte de la provincia de Burgos, cerca del límite con País Vasco.
Las personas que alertaron al 112 explicaron que como consecuencia del impacto este niño se encontraba inconsciente.
Ante esta situación, fueron movilizados agentes de la Guardia Civil y profesionales de Emergencias Sanitarias, aunque finalmente el menor fue trasladado al vizcaíno Hospital de Cruces.
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