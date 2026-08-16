Muere un parapentista al precipitarse al vacío en Cáceres

Un hombre de 50 años ha fallecido este domingo en un accidente de parapente en el término municipal de Montánchez, en la provincia de Cáceres. Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se ha producido durante el inicio del vuelo, cuando el parapentista se ha precipitado al vacío.

La Central 062 de la Guardia Civil ha recibido el aviso del 112 y hasta el lugar se ha desplazado inmediatamente una patrulla del puesto de Valdefuentes. A su llegada, los agentes han observado que el accidentado podría haber fallecido, extremo que posteriormente han confirmado los servicios sanitarios desplazados hasta la zona.

En el mismo suceso se ha visto implicado otro parapentista, de 35 años, que ha sufrido una caída en una zona cubierta de zarzales y ha quedado atrapado sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Instante del rescate del herido en el accidente. / Sepei

Los agentes han logrado localizarlo y ponerlo a salvo. El hombre ha resultado ileso y se encontraba aparentemente en perfecto estado de salud, según la información facilitada por la Guardia Civil.

Atrapado entre zarzales

Las características del terreno han complicado especialmente el acceso hasta este segundo parapentista. El hombre había quedado en una zona de zarzales de más de dos metros de altura, en la rivera del Aljucén y próxima al punto kilométrico 10 de la EX-382.

Hasta allí se ha desplazado también una dotación de los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres (Sepei), cuyos efectivos han tenido que abrirse paso con motosierras y hachas para facilitar el acceso.

Los bomberos entran por el zarzal para rescatar al parapentista herido leve. / Sepei

Según ha podido saber El Periódico de Extremadura, el grupo de parapentistas de la ciudad de Cáceres había descartado acudir este domingo a volar a esta zona debido a las tormentas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Investigación abierta

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Trujillo ha realizado una inspección ocular en el lugar del siniestro y ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

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En el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil, los servicios sanitarios del 112 Extremadura y los bomberos de la Diputación de Cáceres.

Fuente: El Periódico de Extremadura