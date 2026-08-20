Muere Lucía Pérez García-Oliver, histórica referente del movimiento ciudadano Teruel Existe

La localidad de Jorcas (Teruel) despide con pesar a Lucía Pérez García-Oliver, una mujer profundamente vinculada al territorio y cuya trayectoria estuvo marcada por su estrecha participación en los movimientos ciudadanos. Con el paso de los años, este impulso y reivindicación hacia la provincia de Teruel, dieron lugar a la plataforma Teruel Existe, y posteriormente al partido político homónimo.

Nacida en Jorcas, formó parte de los antecedentes del movimiento desde sus primeras expresiones, como Salvemos Teruel acompañó su evolución desde el nacimiento de Teruel Existe en 1999 hasta sus últimos días, manteniendo siempre un compromiso firme con la defensa de la provincia y con la reivindicación de un territorio históricamente olvidado.

La familia de Teruel Existe ha expresado públicamente su pesar por la pérdida una figura histórica de la provincia y del partido. Más allá de su implicación en la lucha ciudadana, dedicó buena parte de su vida a conocer, investigar y preservar la historia, las tradiciones y la memoria colectiva de su pueblo. Su labor en torno al Dance de Jorcas y su empeño en proteger el patrimonio cultural del municipio fueron esenciales para que las generaciones próximas comprendieran el valor del territorio.

Quienes la conocieron destacan su carácter incansable, su dedicación y su capacidad para implicarse en cada proyecto con una mezcla de rigor, sensibilidad y compromiso. Su marcha supone una pérdida importante para todos aquellos que han trabajado por la defensa del territorio turolense y por la conservación de su cultura popular. El pueblo ha querido despedirse en sus redes sociales con una inmensa gratitud hacia un legado histórico e imborrable. “Gracias, Luci, por querer tanto a Jorcas y por ayudarnos a mantener vivo lo que somos”, han expresado desde el municipio.

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Su fallecimiento deja un vacío en el movimiento ciudadano y en la vida cultural del pueblo, así como una enorme huella transmitiendo la memoria e identidad de Jorcas y de la provincia de Teruel. D.E.P.