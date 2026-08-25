Hérmedes de Cerrato
Muere una cazadora que recibió un disparo accidental en Palencia
La víctima resultó mortalmente herida tras recibir un disparo en un punto próximo al kilómetro 5 de la carretera P-114
EP
Muere la cazadora de unos 55 años que había resultado herida tras recibir un disparo accidental en un punto próximo al kilómetro 5 de la carretera P-114, dentro del término municipal Hérmedes de Cerrato (Palencia), según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno.
La Subdelegación ha explicado que se ha confirmado la muerte de la mujer tras la confirmación de su muerte por parte del Instituto Anatómico Forense (perteneciente al Ministerio de Justicia).
Los hechos han tenido lugar sobre las 10.28 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 da aviso del incidente a la Guardia Civil (Cos) de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía un helicóptero medicalizado (HEMS) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).
La herida, que no había perdido el conocimiento en ningún momento, fue trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
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