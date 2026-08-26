Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Iranzo Real ZaragozaDemolición clínica ZaragozaVuelos chárter ZaragozaAyudas a jóvenesIncendio Villafranca de EbroFamilia atrapada en La Sotonera
instagramlinkedin

Cullera

Los dos niños que vieron a sus padres muertos en Valencia estaban en shock

Dos psicólogas de Cruz Roja los atendieron in situ y posteriormente fueron derivados a Servicios Sociales para localizar a algún familiar en Irlanda

Los vecinos apenas se conocen dado que la mayoría de villas junto al Faro de Cullera son alquiladas por europeos

Zona de las villas donde ocurrieron los hechos.

Zona de las villas donde ocurrieron los hechos. / Miguel Pérez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Pérez

Cullera

El hallazgo por parte de los hijos, menores de edad, de sus padres muertos en un chalé de la urbanización Cap Blanc de Cullera ha causado gran impacto en la localidad de la Ribera e incluso a nivel internacional, dado que los fallecidos son de origen irlandés. Las circunstancias que rodean este caso son muy extrañas y el grupo de Homicidios de la Guardia Civil sigue investigando.

Fueron los dos hijos, menores de edad, quienes localizaron los cuerpos sin vida de sus padres y alertaron al dueño de la vivienda. Residían alquilados y apenas se relacionaban con los vecinos. Nada más llegar la Policía Local y la Guardia Civil, ante la presencia de menores de edad, se solicitó ayuda psicológica para que los tratasen del impacto emocional de lo que habían visto y, por extensión, sufrido.

En estado de shock

De hecho, los dos niños que no hablan español, solo inglés, estaban en estado de shock y no articulaban palabra alguna. De inmediato, el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU) activó a dos psicólogas del Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española.

Las psicólogas se desplazaron hasta Cullera, donde se encargaron de acompañar a los menores durante los primeros momentos y tras prestarles las primeras atenciones, pasaron a manos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cullera para, además de ser atendidos, iniciar los trámites para localizar a algún familiar que se pudiera hacer cargo de ellos.

Villas de alquiler

La urbanización, situada en uno de los puntos más altos de Cullera, contiene numerosas villas que son alquiladas por personas de toda Europa y que apenas mantienen relación con sus vecinos. También los hay de Cullera que señalaban a este periódico desconocer quiénes eran las víctimas, pues a pesar de la gran cantidad de apartamentos y villas diseminadas en la montaña, apenas mantienen relación entre vecinos.

Noticias relacionadas

Uno de ellos explicaba que es habitual que cada quince días o un mes, la gente vaya cambiando, de ahí que no tengan relación.

Fuente: Levante - EMV

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un creador de contenido analiza al detalle el edificio Ruiseñores, emblema de la burguesía en Zaragoza: puertas de lujo, piscina en la azotea y estanque japonés
  2. Hansson deja el Real Zaragoza por problemas personales
  3. El Valencia obliga al Real Zaragoza a seguir a la espera por Iranzo
  4. Una de las grandes apuestas fallidas de Lalo Arantegui encuentra equipo y regresa a Eslovenia
  5. Arnau Campeny es la apuesta para el lateral derecho del Real Zaragoza y el Europa pide 80.000 euros por su traspaso
  6. El pueblo de Zaragoza que ha recuperado la tradición de salir a tomar la fresca con más de 400 vecinos: 'No esperábamos que se apuntara tanta gente
  7. El Real Zaragoza sueña con convencer a Marco Sangalli
  8. Retiran huevos procedentes de Aragón tras un brote de salmonelosis por tortillas de patata en el País Vasco

La nueva tecnología que puede detectar si usas el móvil al volante o no llevas bien el cinturón: el radar ya ha 'cazado' a 8.500 conductores

La nueva tecnología que puede detectar si usas el móvil al volante o no llevas bien el cinturón: el radar ya ha 'cazado' a 8.500 conductores

Los robos en vivienda bajan un 78% en el Campo de Borja

Los robos en vivienda bajan un 78% en el Campo de Borja

Elisa Aguilar, presidenta de la FEB: "Pedimos a esa afición aragonesa que nunca falla que nos lleve en volandas"

Elisa Aguilar, presidenta de la FEB: "Pedimos a esa afición aragonesa que nunca falla que nos lleve en volandas"

El Vive Latino agota sus abonos en una edición que ya es histórica

El Vive Latino agota sus abonos en una edición que ya es histórica

Las migas y el vino en teja vuelven a Romanos en una de las tradiciones más singulares de Zaragoza

Las migas y el vino en teja vuelven a Romanos en una de las tradiciones más singulares de Zaragoza

María Vetican, veterinaria: “Dar 1 o 2 huevos a la semana a un gato es bueno para su piel y articulaciones, pero no de cualquier forma”

María Vetican, veterinaria: “Dar 1 o 2 huevos a la semana a un gato es bueno para su piel y articulaciones, pero no de cualquier forma”

Aragón, tierra de cultura propone disfrutar de la danza este fin de semana en el Mausoleo de Fabara

Aragón, tierra de cultura propone disfrutar de la danza este fin de semana en el Mausoleo de Fabara

El Cipotegato de Tarazona inicia su camino para ser Bien de Interés Cultural en vísperas de su gran día

El Cipotegato de Tarazona inicia su camino para ser Bien de Interés Cultural en vísperas de su gran día
Tracking Pixel Contents