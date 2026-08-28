La fiscalía pide 41 años de cárcel para 'Dinamita Montilla', el asesino en serie de TikTok, por violar y matar a Ester Estepa

Es uno de los asesinos en serie más crueles de nuestro país. Con cinco crímenes a sus espaldas, José Jurado Montilla, alias 'Dinamita Montilla', se enfrenta ahora a una nueva condena de 41 años de cárcel por violar y matar a su última víctima, Ester Estepa, una mujer sevillana de 42 años, a la que había conocido en un albergue de Alicante, el 23 de agosto de 2023. Luego, ocultó su cadáver en un cañar de Gandía (Valencia), donde fue hallado diez meses después.

Un jurado popular juzgará al hombre, que está en prisión. Tanto la fiscalía como la familia de la víctima han enviado ya al juzgado de intrucción 3 de Gandía sus escritos de acusación, a los que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. Acusan a Jurado Montilla de tres delitos: asesinato con agravante de reincidencia, agresión sexual y un delito contra la integridad moral por esconder el cuerpo de la mujer y hacer pensar durante meses a la familia de Ester que podía estar viva.

El fiscal considera que se debe imponer al asesino una pena de 41 años de cárcel, 25 por el delito de asesinato, 14 por la violación y 2 años por el ocultamiento del cadáver.

Agravante de género

Por su parte, los padres y los hermanos de la víctima, representados por el abogado Juan Manuel Medina, de Medina Abogados, piden para Jurado Montilla 42 años de prisión (un año más que los que pide la fiscalía) y solicitan que, además de tener en cuenta los crímenes que el asesino cometió anteriormente, el tribunal le aplique otras cuatro agravantes: alevosía, agravante de género, abuso de confianza y aprovechamiento de las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa de la víctima.

Cuando el asesino dejó inconsciente a Ester, "aprovechó para consumar el acto sexual, penetrando vaginalmente a la víctima mientras esta se encontraba todavía con vida", para "satisfacer sus deseos libidinosos cuando la mujer no tenía ninguna posibilidad de defenderse"

"Entre la una de la madrugada y las ocho y media de la mañana del 23 de agosto de 2023, el acusado se encontraba con Ester en un paraje sito en las proximidades del cruce entre las carreteras N-337 y N-322, a la altura del Castillo de Bayren, en Gandía. Con el fin de satisfacer sus deseos sexuales, trató de mantener relaciones sexuales con Ester, a lo que esta se negó, iniciándose entre ellos un forcejeo. Entonces, le agarró fuertemente de los muslos tratando de abrirle las piernas, llegando a provocarle en el muslo izquierdo un pequeño hematoma y en el muslo derecho varios hematomas", concluye el fiscal en su escrito.

"Como el acusado no conseguía doblegar la voluntad de Ester, haciendo uso de un objeto contundente para conseguirlo (piedra, tronco y similar) y con ánimo de acabar con su vida o, al menos, aceptando la posibilidad de que tal desenlace se produjera, le propinó un fuerte golpe en la cabeza, que le produjo un traumatismo craneoencefálico severo con fractura parieto-occipital izquierda y de la base del cráneo", continúa.

"Total vulnerabilidad"

Jurado Montilla no se conformó con agredir a Ester hasta la muerte. La Fiscalía explica en su escrito cómo, cuando el asesino dejó inconsciente a la mujer, mientras ella estaba tirada en el suelo, agonizando, él "aprovechó para consumar el acto sexual, penetrando vaginalmente a la víctima mientras esta se encontraba todavía con vida". Es decir, Jurado Montilla "colocó" a Ester "en una situación de total vulnerabilidad" para "satisfacer sus deseos libidinosos" con ella mientras la mujer no tenía ninguna posibilidad de defenderse, describe el ministerio público.

Además, según recuerda la familia de Ester en su escrito de acusación, el asesino "realizó varias fotografías con su teléfono móvil en las que se recoge explícitamente el momento de la agresión sexual respecto a la víctima, así como momentos posteriores".

"Me voy de España"

Tras perpetrar el crimen, 'Dinamita Montilla' "se marchó del lugar donde se encontraba el cuerpo, dejándolo allí abandonado". Luego, de acuerdo con el escrito de la acusación, mandó varios mensajes de whatsapp a Pepa, la madre de Ester, desde el teléfono móvil de su hija, haciéndose pasar por ella: "Te quiero mucho, pero soy mala hija. Me voy fuera de España a vivir una nueva vida en Buenos Aires. Cuídate mucho, mamá".

La mujer supo enseguida que su hija no había escrito aquel texto, denunció su desaparición y la investigación de la Policía concluyó con la detención de Montilla. Los agentes descubrieron que esos mensajes se enviaron desde el móvil de Ester, pero utilizando la tarifa de datos del terminal de 'Dinamita Montilla', quien se habría hecho pasar por ella.

Dio esperanzas a la madre

Los restos de la mujer no fueron encontrados e identificados hasta junio de 2024, diez meses después del crimen.

El cadáver de Ester fue recuperado 10 meses después del crimen. En ese tiempo, el asesino llamó a la madre de la víctima "dándole esperanzas sobre la posibilidad de que esta pudiese encontrarse bien y pudiesen dar con su paradero"

En ese tiempo, el asesino "se puso en contacto telefónicamente con la madre de la mujer en varias ocasiones, dándole esperanzas sobre la posibilidad de que esta pudiese encontrarse bien y pudiesen dar con su paradero, ocultándole en todo momento que la misma había fallecido y el lugar en el que se encontraba su cadáver", recoge el fiscal en su escrito.

Llorando en TikTok

Los meses en que la familia de Ester la estuvo buscando, Jurado Montilla también publicó varios vídeos en TikTok, como el que acompaña este reportaje, en los que fingió su preocupación por el paradero de la mujer e incluso se grabó repitiendo el mismo recorrido que había hecho a pie con ella los días previos al crimen, asegurando que estaba buscando a su "amiga": "Llevo todo el día pensando en mi amiga y me tiene el sueño quitao. Ya mañana me marcho de aquí y he hecho todo el recorrido que hice con ella, buscándola, y no he conseguido nada positivo. Anoche soñé con ella...".

En esa misma grabación el asesino acaba llorando ante la cámara y enviándole un supuesto mensaje de súplica a Ester: "Que des señales de vida porque te echo mucho de menos, de verdad. Cuídate, bonita, estés donde estés, cuídate y da señales de vida, por favor".

Sexto crimen

Montilla pasó más de veinte años en prisión después de cometer cuatro asesinatos en la provincia de Málaga, entre los años 1985 y 1987, cuando fue detenido. Salió de la cárcel en el año 2013 y se dedicó a recorrer España y grabar vídeos de TikTok donde explicaba sus andanzas.

En el año 2022 cometió su quinto crimen. Robó y mató a un joven, David, con el que se encontró en un paraje aislado de los montes de Málaga. Fue condenado a 24 años de cárcel, que está cumpliendo. Antes de ser detenido por ese asesinato había conocido a Ester Estepa, su sexta víctima.

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Pese a la gravedad de sus crímenes, 'Dinamita Montilla' no padece ningún trastorno mental que le impida distinguie el bien del mal. Como adelantó el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, dos forenses examinaron al asesino en prisión, el pasado mes de abril, y concluyeron que es un psicópata con "trastorno mixto de personalidad con rasgos antisociales y narcisistas". Tiene una gran "persistencia delictiva" y "peor respuesta al tratamiento", pero no padece "ninguna alteración cognitiva o intelectiva". Por lo que, a juicio de los expertos, si algún día el asesino vuelve a ser un hombre libre, lo más probable es que vuelva a matar.