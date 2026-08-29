Detenido el conductor de un VTC por detención ilegal y agresión sexual a una clienta
El conductor, de 37 años, fue detenido tras una denuncia de la víctima, una joven de 23 años, que consiguió escapar tras alertar a un amigo
EFE
El conductor de un VTC ha sido detenido en Usurbil (Guipúzcoa) acusado de sendos delitos de agresión sexual y detención ilegal a una mujer que había solicitado este servicio para desplazarse a esta localidad guipuzcoana.
Los hechos, según ha informado este sábado el Departamento vasco de Seguridad, ocurrieron el pasado miércoles hacia las 23.30 horas después de que la víctima, una joven de 23 años, solicitara el servicio de un Vehículo de Transporte con Conductor para que la llevara hasta Usurbil.
Cuando llegaron al destino solicitado, el conductor comenzó a comportarse "de manera extraña" y a dar vueltas con el coche "sin sentido", mientras realizaba preguntas personales a la clienta y bloqueaba las puertas del vehículo.
Ante esta situación, la joven mandó un mensaje a un amigo alertándole del comportamiento del conductor que, en un momento determinado, aparcó el coche y empezó a realizar tocamientos a la chica, a la que llegó a dar un beso en la cara y sobre la que intentó abalanzarse.
En ese tiempo, el amigo de la víctima la llamó por teléfono, lo que sobresaltó al agresor, que salió del vehículo, con lo cual las puertas quedaron desbloqueadas y la mujer pudo escapar, aunque seguida por el hombre.
La joven consiguió alertar a un familiar, que fue a buscarla, tras lo cual acudió a la comisaría de la Ertzaintza de Hernani e interpuso una denuncia.
El presunto agresor, de 37 años, fue arrestado este viernes -es su primera detención- y será puesto a disposición judicial cuando concluyan las diligencias policiales, explica Seguridad.
- Los expertos en limpieza coinciden: 'Un colchón con manchas amarillas afecta a la higiene y a la calidad del sueño
- El refugio de Bertín Osborne en Aragón: un pueblo con restos romanos que eligió para celebrar un hito importante en su carrera
- Un irlandés elogia las autopistas de España a su paso por Zaragoza y se lleva el halago de Óscar Puente: 'Está claro que los de afuera valoran mejor lo que tenemos
- Sangalli reabre la puerta al Real Zaragoza y el club aparca a Arnau Campeny
- Zaragoza suma otro céntrico parque en un pasaje escondido de la ciudad: fue una antigua necrópolis islámica
- Óscar Ureña, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'A la afición quiero decirles que estén tranquilos, porque este será un gran año
- Dos históricos del Real Zaragoza, técnicos en dos de los clubs más grandes del mundo
- Riesgo de derrumbe: el Ayuntamiento de Zaragoza desaloja un edificio en la plaza Santo Domingo