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Detenido un hombre por agredir sexualmente a una mujer en Valencia y lesionar a un agente de la Policía Local

Agentes de la Policía Local detuvieron a primera hora de este domingo a un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven en la Playa de la Malva-rosa de València y por lesionar a uno de los efectivos que intervino en el arresto, según han confirmado fuentes municipales

Imagen de recurso de la Policía Local de València

Imagen de recurso de la Policía Local de València / Archivo

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Redacción

Valencia

Agentes de la Policía Local detuvieron a primera hora de este domingo a un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven en la Playa de la Malva-rosa de València y por lesionar a uno de los efectivos que intervino en el arresto, según han confirmado fuentes municipales.

El presunto auto atacó a la víctima poco después de que se bañara en la playa y le tapó la boca para que no gritara. Sobre las 7.00 horas de este domingo un agente de la Policía Local que patrullaba por la arena a la altura de la posta 2 de la playa de la Malva-rosa-Cabanyal observó a un hombre que se acercaba a una pareja que parecía estar manteniendo relaciones íntimas en una hamaca y cómo comenzó una discusión entre los dos varones.

El testigo de la agresión se acercó al agente para denunciar que el otro hombre no conocía a la chica y estaba "abusando de ella". Al oírlo el presunto autor de la agresión sexual emprendió la huida del lugar, sgeún las mismas fuentes.

El agente inició una persecución en la que le dio el alto en varias ocasiones. En ese momento llegó el otro agente, que le interceptó, y contra el que el fugado supuestamente arremetió de forma violenta.

Ambos agentes consiguieron reducirlo pese a mantener su actitud "violenta", mientras que otra patrulla identificó al testigo que explicó que había visto a una chica ebria en la playa y cómo el presunto agresor llegaba y, tras hablar, con ella la agredía sexualmente.

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Los agentes activaron el protocolo por agresiones sexuales y dieron aviso a la Policía Nacional. Una agente de la 7a Comisaría de Proximidad se entrevistó con la víctima, que estaba "muy nerviosa" y que corroboró los hechos. La mujer trasladada a un centro hospitalario mientras que el detenido fue puesto a disposición de Policía Nacional. Uno de los agentes necesitó asistencia hospitalaria por las lesiones recibidas por el detenido.

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Fuente: Levante - EMV

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