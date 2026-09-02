Tres heridos en Sevilla por el incendio en las obras de un hotel

Un incendio en el entorno de Altadis, junto al Puente de Los Remedios, ha dejado al menos tres heridos, que han tenido que ser trasladados al Hospital Virgen del Rocío por inhalación de humo, aunque uno de ellos presenta también quemaduras faciales de primer grado por lo que ha sido evacuado a la unidad de quemados, según ha informado Emergencias 112 de Andalucía.

Una enorme columna de humo negro, visible desde distintos puntos del barrio, ha alertado a los vecinos de Los Remedios en la mañana de este miércoles sobre las 1100 horas. Según fuentes municipales, el origen estaría en la soldadura de unas fibras que se estaban utilizando en el transcurso de la obra.

Fuentes sanitarias han informado de que los tres heridos son trabajadores de la obra, uno de ellos de 22 años. Según han relatado testigos presenciales a El Correo de Andalucía, el incendio se habría originado en la planta baja del hotel Luxury Collection, que pertenece a Marriot Internacional, que se construye dentro del complejo de Vera, en el antiguo recinto de Altadis. Las mismas fuentes señalan que el humo era muy negro y que en la zona se percibía un fuerte olor “a eléctrico”. Otros trabajadores expresan a este periódico que "en un patio, estaban soldando, han saltado llamas, y se ha expandido rápido. Hemos tenido que salir corriendo de allí".

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de equipos de bomberos, Policía Nacional y Local para extinguir el incendio. Desde el lugar del suceso, este periódico ha comprobado que seguían produciéndose pequeñas detonaciones procedentes del foco original del incendio.

Emergencias 112 ha informado a los vecinos de Triana y Los Remedios cierren las puertas y las ventanas, además del uso de la mascarilla, ya que está llegando material procedente del incendio a las terrazas cercanas.

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Precisamente esta mañana se ha presentado el acto inaugural de las obras que conectarán las dos orillas del río por la pasarela Princesa Leonor. Diferentes directivos del complejo Vera han asistido este miércoles para presentar el proyecto. El incendio se ha producido apenas quince minutos después de que abandonaran el edificio.

Fuente: El Correo de Andalucía