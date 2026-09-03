Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nayim opina sobre CeutaMuere Arturo AliagaDoble crimen TausteReal ZaragozaM-Clan Vive LatinoFiestas Valdefierro
instagramlinkedin

Crisis Migratoria

Detenida una mujer en Ceuta por el homicidio de un joven marroquí en su vivienda

La mujer usó presuntamente un arma blanca contra la víctima

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a una mujer como presunta autora de la muerte de un joven de nacionalidad marroquí que estaba en su vivienda, en la zona de Poblado de Regulares

Según han informado a EFE fuentes policiales, la mujer presuntamente utilizó un arma blanca para acabar con la vida del joven tras haber mantenido una discusión.

Noticias relacionadas

Los primeros datos indican que la víctima mortal es un migrante marroquí, aunque no se ha aclarado si es una de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta a finales de julio.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Susanna Griso en Aragón: un pequeño rincón de Teruel donde vivió una experiencia única en el mundo
  2. Siete jugadores de la plantilla del Real Zaragoza del descenso, y un caso especial, siguen sin equipo tras finalizar el mercado de fichajes
  3. Cierra una histórica pescadería de Zaragoza tras 50 años de servicio en Delicias: 'Da mucha pena para el que ha venido toda la vida
  4. El barrio más rico de Zaragoza celebra sus fiestas con Leticia Sabater, Los Gandules y jotas: 'Mucha expectación
  5. Muere Arturo Aliaga, exvicepresidente de Aragón y expresidente del PAR
  6. Miles de personas claman en Zaragoza por la crisis migratoria en Ceuta: 'No estáis solos. España no se vende
  7. Crimen de Tauste: Carlota fue la que 'impulsó' a su novio a matar a sus padres y confesó el delito a su hermana
  8. La plantilla definitiva del Real Zaragoza: Dos por puesto, el comodín de Saidu y los canteranos

Broncano expresa temor sobre su futuro en TVE: "Según lo que suceda en las elecciones en marzo..."

Broncano expresa temor sobre su futuro en TVE: "Según lo que suceda en las elecciones en marzo..."

Los primeros trabajadores aragoneses de la gigafactoría de Figueruelas se formarán en las instalaciones de CATL en China

Los primeros trabajadores aragoneses de la gigafactoría de Figueruelas se formarán en las instalaciones de CATL en China

Roberts Blumbergs, jugador del Casademont Zaragoza: "Quiero mostrar mi mejor versión y demostrar de lo que soy capaz"

Roberts Blumbergs, jugador del Casademont Zaragoza: "Quiero mostrar mi mejor versión y demostrar de lo que soy capaz"

Presentación de Blumbergs con el Casademont Zaragoza

Nueva promoción residencial en Miralbueno: 112 viviendas y una inversión de 42 millones

Nueva promoción residencial en Miralbueno: 112 viviendas y una inversión de 42 millones

España resiste en la élite mundial de la libertad académica, mientras el entorno empieza a resquebrajarse

España resiste en la élite mundial de la libertad académica, mientras el entorno empieza a resquebrajarse

Doña María Cruz Ayllón Escatín

Doña María Cruz Ayllón Escatín

Don Arturo Aliaga López

Don Arturo Aliaga López
Tracking Pixel Contents