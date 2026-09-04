Crisis Migratoria
Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta
La alerta llegó cuando un vecino avisó a los militares de que el individuo iba asustando a la gente con un palo en la mano
Europa Press
Un ciudadano marroquí en situación irregular ha sido detenido en Ceuta después de haber amenazado presuntamente con apuñalar a un militar durante la tarde del jueves, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos han ocurrido cuando efectivos del Grupo de Regulares que se encontraban patrullando fueron alertados por un ciudadano de que por la zona había un inmigrante que estaba asustando a los viandantes con un palo en la mano.
Los militares iniciaron entonces una batida para localizar al individuo, que coincidió con las características físicas aportadas por el ciudadano.
Al percatarse de la presencia de los efectivos, el sospechoso emprendió la huida por la zona del puerto de Ceuta, aunque finalmente uno de los militares consiguió darle alcance.
Al sentirse acorralado, el hombre sacó un arma blanca que llevaba escondida y amenazó al militar con agredirle y apuñalarle. Ante esta situación, acudieron otros efectivos del grupo, que consiguieron reducir al sospechoso y proceder a su detención.
Posteriormente, el detenido ha sido trasladado a dependencias policiales, donde se han iniciado las actuaciones correspondientes.
- Nayim, el histórico jugador del Real Zaragoza, habla de lo que está ocurriendo en Ceuta, su ciudad natal: 'La situación está muy mal
- Ya es oficial: Zaragoza limita el burka, prohíbe pernoctar en los parques y multará a las despedidas de soltero que 'alteren la convivencia
- El dueño de Mercadona logra permisos para ampliar su reino de la arcilla en el Bajo Aragón
- El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: 'No se ha perdido nuestros platos
- El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
- El programa ECO de la lavadora: por qué dura tanto y cuándo los especialistas recomiendan usarlo
- Estas son las cuatro ubicaciones posibles para el futuro Royo Villanova de Zaragoza
- Albert Dorca, excompañero de Sangalli: 'Es un jugador de categoría superior, como el Real Zaragoza, y un chaval de diez