Cataluña
Un hombre de unos 40 años muere ahogado tras saltar de un ferry en Tarragona
Con esta víctima, son ya 25 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño en Cataluña
EFE
Un hombre de unos 40 años de nacionalidad inglesa murió ahogado este viernes tras saltar de un ferry turístico que iba de Cambrils y Salou (Tarragona).
Según ha avanzado el 'Diari de Tarragona' y han confirmado a EFE fuentes de la Generalitat, el fallecido iba a bordo del ferry 'Dorimar' con su padre y su hermano, que también se tiró al agua, con el objetivo de llegar a nado a la playa.
Se trata de la segunda víctima mortal ahogada en playas catalanas que se conoce este sábado, después de que también Protección Civil haya comunicado la muerte por ahogamiento de un hombre de 78 años de nacionalidad francesa mientras se bañaba en la playa de Lloret de Mar (Girona).
Con esta víctima, son ya 25 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño en Cataluña.
Fuente: El Periódico
- El refugio de Arturo Pérez-Reverte en Aragón: un pueblo deshabitado que le sirvió de inspiración en sus novelas
- El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
- Un gigante británico compra una empresa de Utebo que trabaja para las grandes cadenas de hoteles
- Contratan una empresa de seguridad privada para evitar que se vandalice el Parque de Atracciones de Zaragoza mientras se complica su reapertura
- Un exportero del Real Zaragoza se queda sin equipo antes de acabar el mercado: 'Gracias por todo
- Ya es oficial: Zaragoza limita el burka, prohíbe pernoctar en los parques y multará a las despedidas de soltero que 'alteren la convivencia
- El pueblo de Huesca elegido por BonÀrea para abrir una nueva tienda que consolida su expansión en Aragón
- Un popular bar de Zaragoza con café de especialidad cierra temporalmente: 'Volveremos con la misma esencia de siempre