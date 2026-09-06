Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Unas bridas, una mordaza y una motosierra con sangre

Los hermanos Julián y Manuel González, alias 'El Negro' y 'El Pajarraco', están acusados de matar a su vecina Francisca Cadenas y enterrar su cuerpo bajo el patio de su casa. Allí la tuvieron durante casi nueve años desde el crimen, cometido el 9 de mayo de 2017, hasta que fueron descubiertos por la Guardia Civil, el 11 de marzo de 2026.

El informe de la inspección ocular desvelado ayer por el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica revela algunos datos que apuntan cómo pudo morir asesinada Francisca, una ama de casa, madre de tres hijos en Hornachos (Badajoz).

Los investigadores de la UCO y del Equipo de Inspecciones Oculares de Criminalística encontraron los huesos en una fosa excavada en el patio de la casa, sobre la que luego los hermanos habían ido colocando macetas con plantas, bombonas de butano y una lavadora. Al retirar los huesos de Francisca, observaron que la mujer tenía "las muñecas atadas con bridas", lo que desmiente la versión de Julián, uno de los acusados. Según él, su vecina le sorprendió consumiendo cocaína en su casa y, asustado, la golpeó y la mató sin querer.

Colcha con posibles manchas de sangre que fue recogida por los agentes en un dormitorio de la vivienda donde Francisca fue asesinada. / SUCESOS

"Obsesión sexual"

La autopsia y las pruebas de la inspección ocular desmienten esa versión y apuntan a la "obsesión sexual" que uno de los hermanos, Julián, tenía con su vecina. De hecho, la UCO y la familia de Francisca, representada por la abogada Verónica Guerrero, sostienen que el móvil del crimen pudo ser sexual. Además de que ataron las manos de Francisca con bridas y una cuerda, la mujer fue amordazada y sufrió "múltiples lesiones perimortem" con "objetos todavía no identificados". Francisca, además, fue enterrada desnuda de cintura para abajo y descuartizada.

El próximo 14 de septiembre agentes de la UCO se desplazarán a Hornachos para reconstruir el crimen con los acusados. Aunque el abogado de Julián, José Duarte, envió un escrito al juzgado condicionando la participación de su cliente a que el juez deje en libertad a su hermano Manuel, algo que el magistrado ha rechazado.

El anillo que la víctima llevaba la noche del crimen. La Guardia Civil lo encontró en la fosa hallada en el patio de los hermanos González. / SUCESOS

El informe de la inspección ocular revela además que los restos óseos conservaban un anillo "en uno de los dedos de la mano". Sirvió para una primera identificación artesanal del cadáver, porque era el anillo de Francisca Cadenas. La mujer estaba casada.

Un paragüero

En la inspección de la casa de los dos hermanos acusados de asesinato participaron también agentes (humanos y caninos) de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil. Tras el registro del patio donde se halló el cadáver, los agentes revisaron el hall y la entrada a la casa de los hermanos González. Allí, uno de los agentes K-9, un perro de aguas llamado Dylan que ha participado y colaborado para resolver numerosos crímenes, marcó las patas del paragüero.

La Unidad Cinológica de la Guardia Civil participó en la inspección. En la imagen, Dylan, un agente canino que marcó varios puntos de interés en la vivienda. / SUCESOS

Los expertos en Criminalística tomaron muestras de lo que Dylan descubrió para mandarlas al laboratorio. Había restos de sangre humana.

El paragüero en el que Dylan marcó positivo en restos biológicos. / SUCESOS

La inspección de la casa, de dos plantas, continuó. Y Dylan volvió a marcar otro objeto como positivo en restos de sangre. Así lo recoge el informe de la Guardia Civil: "A la derecha del pasillo y en frente de H2 (Habitación 1 Izquierda) se encuentra una habitación con un armario a la izquierda, una mesita de noche, dos sillas y una cama a la derecha con numerosos objetos amontonados. En el suelo junto a las sillas se encuentra una motosierra".

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Motosierra encontrada en una de las habitaciones de la vivienda de Julián y de Manuel. / SUCESOS

Tras el nuevo hallazgo, "se frota un hisopo en el mango de la motosierra, recogiéndose y reseñándose como D1-H9-IN1" para enviarlo al laboratorio. Además, en la motosierra se recogieron otras dos posibles manchas de sangre. El cadáver de Francisca fue descuartizado con un objeto no identificado, según la investigación.