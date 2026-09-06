Así se resolvieron otros robos de oro en museos como el del Tesoro de Villena

El robo del Tesoro de Villena ha asestado un duro golpe al patrimonio histórico de la provincia de Alicante. En la madrugada del pasado 27 de agosto, un grupo de encapuchados accedía a las instalaciones del museo municipal y, en apenas cuatro minutos, huía con una colección de oro con más de 3.000 años de antigüedad. Las piezas, clave para comprender la orfebrería de la Edad del Bronce en Europa, se enfrentan ahora a su mayor amenaza: la principal hipótesis apunta a que el objetivo de los asaltantes es el pesado y la fundición inmediata del metal, una acción que infligiría una pérdida irreversible a la conservación y estudio de nuestra Historia.

La incursión en Villena no es un hecho aislado. Se trata del tercer asalto a un museo cometido en España en menos de tres meses dentro de una ola de golpes centrados en el oro histórico. Europol alertaba que estos recintos se han convertido en la diana prioritaria de bandas criminales itinerantes que ya han venido actuando en otros puntos del continente europeo. Sin embargo, recurrir a la fundición no garantiza la impunidad: la experiencia en grandes robos internacionales demuestra que la ciencia forense y el rastreo logístico son capaces de sentar a los autores ante la justicia incluso cuando el botín ha sido reducido a lingotes. A pesar de la meticulosidad que puedan tener los delincuentes, este tipo de robos también deja un rastro.

Una de las primeras pistas que se sigue en el asalto al Muvi es el análisis de las cámaras de seguridad, no solo las del interior del museo, sino también las de tráfico. Aunque los asaltantes tapaban sus rostros con máscaras de apicultor, estas imágenes pueden dar datos sobre los vehículos usados para perpetrar el golpe y el itinerario que pudieron haber seguido para huir. Una de las pistas con las que se cuenta es la alerta de un vecino que vio a dos coches de alta gama circular por la A-31 en los minutos próximos al robo. Se da la circunstancia de que justo un mes antes (el 27 de julio) del robo del Tesoro de Villena, también fue asaltado el Museo de Albacete, donde se llevaron más de 200 monedas de oro del siglo XIX, instalaciones que se encuentran a apenas tres minutos de la misma autovía.

En otros robos, la fundición del botín no impidió que los autores fueran vinculados con los asaltos

La ruta de huida es uno de los elementos clave de la investigación, aunque por el momento la Guardia Civil guarda total mutismo sobre el avance de sus pesquisas. En otros robos similares, los materiales empleados han sido otra pista fundamental para las Fuerzas de Seguridad. En este caso, los asaltantes utilizaron material antidisturbios para romper las vitrinas de cristal blindado que pretendían proteger el tesoro. Se trata de un equipo al que no se puede acceder fácilmente y que probablemente haya sido robado. Su posible uso en otros golpes permitiría a los investigadores trazar un mapa sobre las actividades de la banda.

Asaltos relámpago en Europa

La técnica del ataque quirúrgico de apenas unos minutos ejecutado por comandos itinerantes responde a un patrón consolidado en los museos de Europa. En 2022, los delincuentes que asaltaron el Museo Celta de Manching (Baviera) sabotearon las líneas de fibra óptica de la región para dejar sin red ni alarmas a la zona, entraron en la sede en solo nueve minutos y sustrajeron 480 monedas de oro celtas (3,7 kilos de metal con más de 2.000 años de antigüedad). Ocho meses después, la Policía Criminal de Baviera (LKA) detuvo a cuatro personas tras rastrear los vehículos de alquiler de la huida y hallar en los registros lingotes procedentes del fundido parcial.

Monedas de un tesoro celta robadas en Manching. / INFORMACIÓN

Escenarios similares se han vivido en Gran Bretaña y Francia. En 2012, el Museo Fitzwilliam de Cambridge sufrió la sustracción en menos de cuatro minutos de 18 artefactos orientales valorados en 18 millones de euros; la policía de Cambridgeshire identificó a la banda mediante las cámaras de tráfico y la red telefónica. En 2019, en Blenheim Palace, una banda arrancó un inodoro de oro de 18 quilates obra de Maurizio Cattelan valorado en 5,5 millones de euros y huyó usando vehículos de alta gama; la complejidad para probar la destrucción del metal exigió cuatro años de inteligencia financiera e investigación telefónica. Francia también encendió las alarmas tras el sonado atraco en el Louvre en octubre de 2025 para hacerse con joyas de la corona, una vulnerabilidad que ya se vislumbró en el Museo Chinois de Fontainebleau en 2015 cuando un comando en camión y motos robó 22 piezas únicas en siete minutos. Aquel caso reveló las ramificaciones del crimen organizado internacional cuando, años más tarde, la policía desbarató un plan de la mafia china que llegó a ofrecer 800.000 euros al conocido alunicero español Niño Juan para reincidir en la misma Galería de Apolo.

Imagen de la moneda de más de ochenta kilos de oro macizo robada del Museo Bode de Berlín para fundirla. / INFORMACIÓN

Un metal que deja huella

Y sobre todo, aunque lograran fundir el oro, el riesgo de ser descubiertos persistiría debido a la particular huella que deja este material. El Tesoro de Villena se compone de un metal que, por su antigüedad, no ha sido purificado en un laboratorio y posee trazas de otros elementos. Se da la circunstancia de que una de las piezas desaparecidas combinaba el oro con metales procedentes de un meteorito, un hierro de origen extraterrestre que otorga al lingote una matriz atómica única e irrepetible.

En otras investigaciones, ni siquiera ha sido necesaria la recuperación del lingote completo para realizar esta trazabilidad. Tanto en el crisol usado para fundirlo como en las herramientas, las ropas o los lugares donde se haya depositado, pueden quedar partículas microscópicas que delaten a los implicados. Es la lección que dejó en 2017 el robo de la Big Maple Leaf en el Museo Bode de Berlín, una gigantesca moneda de 100 kilos de oro puro valorada en 3,7 millones de euros. Aunque la pieza jamás fue recuperada, la Policía Científica halló micropartículas de oro de extrema pureza retenidas en las costuras de las ropas y en la moqueta de los vehículos de los sospechosos. Esas pruebas de laboratorio bastaron para condenar a los ejecutores, vinculados al poderoso clan Remmo. Esta misma red familiar estuvo detrás del brutal asalto a la Bóveda Verde de Dresde en 2019, donde robaron joyas reales con 4.300 diamantes valorados en 113 millones de euros tras causar un apagón eléctrico; a pesar de calcinar el coche de huida, los restos microscópicos de ADN en el vehículo permitieron acorralarlos y recuperar parte de las gemas, aunque gravemente dañadas.

Dos de las joyas robadas en el asalto de Bóveda Verde en Dresde. / INFORMACIÓN

Esta persecución de la orfebrería sacra y arqueológica para su venta al peso cuenta con precedentes directos en España. En 1993, el asalto por alunizaje al Museo Arqueológico de Sevilla fue neutralizado por el Grupo de Patrimonio Histórico al rastrear los canales opacos de compraventa en Andalucía antes de la fundición. Más recientemente, en 2015, la Guardia Civil desarticuló en la Operación Báculo a la banda que asaltó la Colegiata de Toro para apoderarse del Arca de San Ciriaco, interceptando los talleres y locales clandestinos de fundición en el norte de España antes de la pérdida total de la plata y el oro. La labor policial en Villena se complementa también con los análisis de las brigadas antiblanqueo, en alerta ante movimientos sospechosos de grandes sumas procedentes de la venta de metal de origen no justificado.

Mercado negro

La resolución de estos golpes a menudo se mueve en una delgada línea entre la tecnología y el factor humano. Frente al riesgo de la fundición inmediata, la historia de los museos muestra dos destinos contrapuestos. Las grandes obras pictóricas (como las trece pinturas sustraídas del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston en 1990, los siete cuadros robados en la Kunsthal de Rotterdam en 2012 o las cinco telas del Museo d’Art Moderne de París en 2010) terminan a menudo congeladas en la opacidad del mercado negro o destruidas ante la imposibilidad de darles salida legal.

La huella atómica del metal convierte cualquier lingote clandestino en una prueba delictiva

En cambio, cuando el objeto es único e infundible por su propia estructura, la presión policial termina forzando el fallo del delincuente: ocurrió con La Saliera de Cellini robada en Viena en 2003, recuperada en un bosque tras rastrear la llamada de extorsión del ladrón; con las obras de la colección Koplowitz recuperadas en 2001 tras destapar la complicidad de un vigilante; o con el Códice Calixtino de Santiago de Compostela, hallado un año después en el garaje de un exelectricista tras meses de intervenciones telefónicas.

Penas

Para los asaltantes del Tesoro de Villena, la ilusión del dinero fácil choca directamente con la contundencia del Código Penal español. Según destacan fuentes magistradas, la calificación jurídica de los hechos abarca una doble responsabilidad penal de extrema gravedad.

Por un lado, el Código Penal castiga el robo con fuerza cometido en museos o recintos de patrimonio histórico con penas que van de los dos a los seis años de prisión. Por otro lado, si la banda lleva a cabo la fundición del metal, no se consideraría un mero acto posterior del robo, sino un segundo delito independiente de daños sobre bienes de valor histórico, artístico y cultural.

La corona de la emperatriz desaparecida en el asalto al Louvre. / INFORMACIÓN

La jurisprudencia establece que ambos delitos se juzgan en concurso al tratarse de dos acciones criminales diferenciadas: la sustracción física y la destrucción voluntaria del bien. Esta suma de penas sitúa el marco de condena acumulada entre los cinco y los diez años y medio de prisión. Dada la magnitud de la pérdida irreversible para el patrimonio nacional en el caso de que el oro pase por el crisol, las estimaciones judiciales señalan que las penas impuestas podrían alcanzar fácilmente los ocho años de cumplimiento efectivo.

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Sin embargo, el verdadero castigo financiero no estará en la tasación del oro como chatarra mercantil, estimada en torno a 1,2 millones de euros al peso, sino en la responsabilidad civil. Los tribunales exigirán a los procesados una indemnización millonaria que deberá ser fijada por peritos y expertos en arte. Una cifra astronómica que sumará al valor bruto del metal la cuantía incalculable del daño histórico, cultural y científico infligido a la colectividad.