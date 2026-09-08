Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edu EspiauExjugadores Real ZaragozaSupresión Programa Marroquí'Jefazo' Ibex 35Nueva Cafetería ZaragozaEliminar Cita Previa
instagramlinkedin

Audiencia Nacional

Un juez propone juzgar al presunto líder de una célula del grupo neonazi 'The Base' en España

El magistrado destaca que la organización terrorista predica la supremacía de la raza blanca a través de una red internacional de células paramilitares

Un juez propone juzgar al presunto líder de una célula del grupo neonazi 'The Base' en España.

Un juez propone juzgar al presunto líder de una célula del grupo neonazi 'The Base' en España. / Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha propuesto juzgar al presunto líder de la primera célula en España de la organización terrorista neonazi The Base, que promueve la supremacía de la raza blanca, y a otro supuesto miembro del grupo.

A ambos los procesa por delitos de participación en organización criminal de carácter terrorista, adoctrinamiento y autoadoctrinamiento, según el auto conocido este martes.

El juez destaca que la organización terrorista The Base está inscrita en la lista de la Comisión Europea y del Consejo y predica la supremacía de la raza blanca a través de una red internacional de células paramilitares que se capacitan militarmente para la consecución de sus fines, que ellos denominan "lucha por la sucesión blanca".

Noticias relacionadas

David D., que fue detenido en Castellón en 2025, está considerado el presunto líder de una célula en España y, según el juez, habría realizado una continua labor de captación y adoctrinamiento en "los postulados ideológicos de la organización terrorista, su ideario de odio (extremista y violento), sus objetivos, su defensa", así como la adquisición y el manejo de armas y entrenamiento táctico.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El calor tiene las horas contadas en Zaragoza: la entrada de aire polar propiciará una caída brusca de las temperaturas
  2. Continúa el goteo de colegios que no harán extraescolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: nuevos centros se suman a la lista
  3. Viaja desde San Francisco para buscar a su tía y la Policía la localiza en Zaragoza en cuestión de hora
  4. La vigilancia y las multas aplacan las acampadas ilegales en Anayet pero llegan las denuncias a Ordesa
  5. El refugio de Arturo Valls en Aragón: un pequeño pueblo con un lago termal único en Europa
  6. La urbanización de Zaragoza que muchos sitúan en Utebo y que tendrá un nuevo centro comercial en la puerta
  7. El Gobierno de Aragón elimina el programa de lengua árabe y cultura marroquí en diez colegios por el pacto PP-Vox
  8. Saidu y Pinilla, los únicos dos invisibles para Ibai Gómez

Un juez propone juzgar al presunto líder de una célula del grupo neonazi 'The Base' en España

Un juez propone juzgar al presunto líder de una célula del grupo neonazi 'The Base' en España

Los peores resultados de la historia en el informe PISA: Aragón empeora en Matemáticas, Lectura y Ciencias

Los peores resultados de la historia en el informe PISA: Aragón empeora en Matemáticas, Lectura y Ciencias

NH Capital entra en el accionariado del Casademont Zaragoza tras hacerse con el Zaragoza Femenino

NH Capital entra en el accionariado del Casademont Zaragoza tras hacerse con el Zaragoza Femenino

El campo aragonés incrementa su producción un 8,6% en un 2025 marcado por la baja rentabilidad

El campo aragonés incrementa su producción un 8,6% en un 2025 marcado por la baja rentabilidad

Padres afectados por la eliminación del programa de lengua árabe en Aragón critican la medida del Gobierno: "Están perjudicando a nuestros hijos"

Padres afectados por la eliminación del programa de lengua árabe en Aragón critican la medida del Gobierno: "Están perjudicando a nuestros hijos"

El Ayuntamiento de Zaragoza ensayará mejoras en la seguridad vial del entorno de este colegio

El Ayuntamiento de Zaragoza ensayará mejoras en la seguridad vial del entorno de este colegio

El central del Real Zaragoza, Diego González, en el once ideal de la jornada en Primera RFEF

El central del Real Zaragoza, Diego González, en el once ideal de la jornada en Primera RFEF

Estos son los colegios que abren sus aulas mejoradas en Teruel

Estos son los colegios que abren sus aulas mejoradas en Teruel
Tracking Pixel Contents